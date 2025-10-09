Son Mühür - Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık hakkında görüşlerini paylaştı.

Nisan 2025'te AK Parti'den ihraç edilen Kocabıyık için "Eeee Hüseyin Efendi. 10 yıl önce yediğin hurmalar, 10 yıl sonra adamı işte böyle tırmalar" yazıp şöyle bir değerlendirme yaptı:

"KİMDİR Hüseyin Kocabıyık? AK Parti’de iki dönem milletvekilliği yapmış biridir. Kocabıyık, son zamanlarda iktidara eleştirel yaklaşmaya başlamıştı. Demokrasi adına, özgürlükler adına, adalet adına... İktidara yüklendikçe yükleniyordu. CHP medyası da Kocabıyık’ı el üstünde tutuyor, sayfalarında, ekranlarında ağırlıyordu."

''Bu, haksız bir karar mı? Asla değil''

Hakan sözlerine şu şekilde devam etti:

"Mahkeme, bu ve buna benzer sözlerini “tehdit” ve “hakaret” kapsamında değerlendirmiş olacak ki... Kocabıyık’ın tutuklanmasına karar verdi. Peki bu, haksız bir karar mı? Kocabıyık’ın geçmiş dönemde bu konuda verdiği içtihatlara bakacak olursak... Asla değil, kata değil"