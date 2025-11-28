İstanbul’da şarkıcı, oyuncu ve sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 8 Ekim Çarşamba günü başlatılan soruşturma çerçevesinde, “yasaklı madde kullanmak” suçlamasıyla 19 kişi ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Adli Tıp’ta kan ve saç örneği alındı

Jandarmadaki işlemlerin ardından grup, gerekli tahlillerin yapılması için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Aralarında şarkıcılar, oyuncular ve sosyal medya fenomenlerinin bulunduğu kişilerden hem kan hem de saç örnekleri alındı.

Yapılan analizlerde 19 kişiden 8’inin test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.

İrem Derici ifade verdi: “Sonuçlarımız tertemiz çıktı”

Yasaklı madde testinin, kullandığı bazı tıbbi ilaçlar nedeniyle pozitif göründüğü belirtilen şarkıcı İrem Derici, ifade vermek için Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Savcılıkta ifade veren Derici, adliye girişinde açıklamalarda bulundu.

Derici, kendisine yöneltilen eleştiriler hakkında şunları söyledi:

“Çok güzelim diye dava açmışlar, ifade vermeye giriyorum. Dosyayı kapatmaya geldik, sonuçlarımız tertemiz çıktı. Prosedür olduğu için geldik. Grip olana ‘Niye antibiyotik alıyorsunuz’ diye soruyor musunuz; benim de kafam hasta.”