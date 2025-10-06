Ankara’nın Mamak ilçesine bağlı Ege Mahallesi’nde sabah saatlerinde yapımı süren 15 katlı bir inşaatta korkunç bir iş kazası yaşandı. İnşaatın 12’nci katında bulunan yük asansörü, henüz bilinmeyen bir nedenle ikiye ayrıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler kısa sürede bölgeye ulaşarak yaralılara müdahale etti.

2 işçi yaşamını yitirdi

Yük asansörünün ortadan ikiye ayrılması sonucu 12’nci katta çalışan 2 işçi metrelerce yükseklikten zemine düşerek ağır şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde işçilerin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde polis ve savcılık ekipleri inceleme başlattı. İşçilerin kimliklerinin belirlenmesi ve olayın kesin nedeninin ortaya çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

İnşaat çalışmaları durduruldu

Yaşanan facianın ardından belediye ekipleri bölgeye gelerek inşaat faaliyetlerini durdurdu. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, olay yerinde inceleme yapan teknik ekipler asansör sisteminde olası bir mekanik arıza veya bakım ihmali ihtimali üzerinde duruyor.

Soruşturma başlatıldı

Kazanın ardından Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. İş güvenliği uzmanları ve savcılık ekipleri, olay yerinde delil toplama çalışmalarını sürdürüyor.