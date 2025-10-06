Kocaeli’nin Sevindikli mevkiinde Kuzey Marmara Otoyolu’nun Ankara istikametinde meydana gelen korkunç trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edilirken, otoyolda trafik uzun süre kontrollü şekilde sağlandı.

Çarpışma sonucu araçlar hurdaya döndü

Kaza, saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Furkan U. (23) idaresindeki 06 CBP 476 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Kerim A. yönetimindeki 34 MCC 171 plakalı araçla henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da yolda savruldu, otomobiller kullanılamaz hale geldi. Kazayı gören diğer sürücüler hemen ekiplere haber verdi. İki kişi olay yerinde hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri olay yerine ulaştığında, 34 MCC 171 plakalı araçta bulunan Serpil A. (42) ve Sudenur B. (26)’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada Bünyamin M. (36), 3 yaşındaki Umay Mira Ö., sürücü Kerim A., Furkan U. ve Nilüfer U. (50) ise yaralandı.

Yaralıların durumu kritik

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Hastane kaynaklarından edinilen bilgilere göre yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan kişileri kurtarmak için uzun süre uğraşırken, jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak trafiği tek şeritten kontrollü şekilde sağladı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kazanın ardından Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından otoyolda trafik normale döndü. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.