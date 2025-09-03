Arzu Sabancı, Sabancı ailesinin gelini olarak hem iş dünyasında hem de cemiyet hayatında tanınan bir isim. Oğlu Hakan Sabancı’nın Hande Erçel ile ilişkisi ve sonrasındaki ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Arzu Sabancı’nın babası Ali Rıza Çelikoğlu da merak konusu oldu. Sabancı’nın ailesi, iş hayatı ve kökeni kamuoyunun ilgisini çekiyor.

Arzu Sabancı kimin kızı?

Arzu Sabancı, Ali Rıza Çelikoğlu ve Pakize Deval’ın kızı. 7 Eylül 1965’te Ankara’da doğan Sabancı, Artvin’in Arhavi ilçesi kökenli. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nden mezun oldu. 1986’da Ömer Sabancı ile evlenerek Sabancı ailesine katıldı. Çiftin Hakan, Kerim ve Hacı adında üç oğlu var. Moda ve ev dekorasyonu alanında kendi markasını kuran Sabancı, dünyaca ünlü markaları Türkiye’ye getirdi ve English Home için sofra tasarımları yaptı. Sosyal medyada @arzusabanci hesabıyla 1 milyondan fazla takipçiye sahip.

Ali Rıza Çelikoğlu kimdir?

Ali Rıza Çelikoğlu, 1945’te Artvin’in Arhavi ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olan Çelikoğlu, kamu sektöründe görev yaptıktan sonra iş dünyasına geçti. 1980’lerden itibaren inşaat ve turizm sektörlerinde faaliyet gösterdi ve kendi şirketlerini kurdu. Çelikoğlu’nun iş hayatındaki başarısı, ailesinin ekonomik gücünü artırdı. Eşi Pakize Deval ile evli olan Çelikoğlu’nun Arzu Sabancı ve bir diğer kızı olmak üzere iki çocuğu bulunuyor. Kamuoyunda fazla görünmeyen Çelikoğlu, iş dünyasında saygın bir isim olarak biliniyor.

Ne iş yapıyor?

Ali Rıza Çelikoğlu, kamu görevinden sonra girişimciliğe yöneldi. İnşaat sektöründe projeler geliştiren Çelikoğlu, turizm alanında da yatırımlar yaptı. Özellikle 1980’lerde kurduğu şirketlerle bu sektörlerde faaliyet gösterdi. Çelikoğlu’nun inşaat projeleri arasında ticari ve konut yapıları yer alırken, turizmde otel ve tesis işletmeciliği gibi alanlara odaklandığı biliniyor. Detaylı proje bilgileri kamuoyuna yansımamış olsa da, Çelikoğlu’nun iş dünyasındaki girişimleri, kızı Arzu Sabancı’nın iş hayatındaki vizyoner yaklaşımına zemin hazırladı.