Artvin’in Borçka ilçesinde Aksu Deresi üzerindeki asırlık tarihi taş köprü, sel sularına dayanamayarak yıkıldı. İlçe merkezinde uzun yıllardır araç ve yaya geçişini sağlayan, kültürel önemiyle de bilinen köprünün yıkılma anları güvenlik kamerasına yansıdı.
3 gözlü kesme taş köprü çöktü
Geçtiğimiz yıllarda restore edilen 3 gözlü kesme taş köprü, aşırı yağış sonrası debisi yükselen Aksu Deresi’nin şiddetine dayanamadı. Köprünün giriş kısmı aniden çöktü ve saniyeler içinde tüm yapı yıkıldı.
Kaynak: DHA