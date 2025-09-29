Mutfakta yemek yaparken alışkanlık haline gelen bazı davranışlar, ev kazalarının başlıca sebepleri arasında yer alıyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise yağ şişesini ocağın hemen yanına koymak. Uzmanlara göre bu basit görünen hata, saniyeler içinde mutfakta büyük yangınların başlamasına neden olabiliyor.

Yangın Riski Nasıl Oluşuyor?

Yağ şişesi ocağa yakın bırakıldığında, şişenin içindeki yağ yüksek ısıya maruz kalıyor. Plastik şişeler eriyip patlayabilirken, cam şişeler aşırı sıcaklığa dayanamayarak kırılabiliyor. Isınan yağın buharlaşmasıyla ortaya çıkan partiküller, ocaktaki alevle birleştiğinde yangın hızla yayılıyor. Londra’da yangın güvenliği uzmanı Dr. Helen Parker, “Yemek pişirirken ocağın yanında yağ şişesi bırakmak çok tehlikeli. Alevle buluştuğunda mutfakta yangın saniyeler içinde kontrolsüz hale gelebilir” ifadelerini kullandı.

Uzmanlardan Güvenli Saklama Önerisi

Yağ şişelerinin mutfakta serin ve kapalı dolaplarda saklanması gerektiği vurgulanıyor. Yemek pişirirken şişeyi ocağın yanına koymak yerine, gerekli miktarın küçük bir kaba alınarak kullanılması tavsiye ediliyor. Ayrıca olası bir yangında asla su dökülmemesi gerektiğinin altı çiziliyor. Uzmanlara göre yangını kontrol altına almak için yangın söndürücü ya da ıslak bir bezle kapatma yöntemi tercih edilmeli.

Mutfakta Yangından Korunmanın Altın Kuralları

Yangın güvenliği uzmanları, mutfakta dikkat edilmesi gereken birkaç temel kuralı şöyle sıralıyor:

Ocağı açık bırakıp mutfaktan uzaklaşmayın.

Kağıt havlu, deterjan, bez ve yağ şişesi gibi yanıcı ürünleri ocaktan uzak tutun.

Ocak ve aspiratörü düzenli olarak temizleyin, yağ birikintilerinin alev almasını önleyin.

Küçük Önlemler Büyük Felaketleri Önler

Mutfakta alınacak basit tedbirler, hem can hem mal güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Ocağın yanında yağ şişesi bırakmamak, yangın riskini en aza indiren kritik adımlar arasında yer alıyor. Uzmanlara göre birkaç saniyelik dikkatsizlik, geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabileceğinden, mutfakta güvenlik alışkanlıklarının ihmal edilmemesi gerekiyor.