İngiltere’nin önde gelen bilim merkezlerinden Manchester Üniversitesi tarafından yayımlanan araştırma, kış aylarında ev içinde çamaşır kurutmanın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar, özellikle radyatör üzerinde kurutulan çamaşırların ev ortamındaki nem oranını artırarak mantar oluşumunu hızlandırdığına dikkat çekti.

Nemli ortam mantar sporlarını artırıyor

Ulusal Aspergiloz Merkezi’nden Profesör David Denning ve ekibi tarafından yürütülen çalışmada, Aspergillus mantar sporlarına bağlı hastalıklarda artış gözlemlendi. Araştırmaya göre, kış döneminde insanların yüzde 87’si çamaşırlarını ev içinde kurutuyor. Bir makine dolusu ıslak çamaşırın kuruma sırasında ortama yaklaşık iki litre su saldığı, bunun da mantar sporları için uygun bir zemin oluşturduğu belirlendi.

Bağışıklığı zayıf bireyler için hayati risk oluşuyor

Araştırmada, sağlıklı bireylerin çoğunun bu mantara karşı bağışıklık geliştirebildiği ancak bazı grupların yüksek risk altında olduğu vurgulandı. Kemoterapi gören kanser hastaları, AIDS hastaları ve otoimmün rahatsızlığı bulunan kişilerin ciddi tehlike ile karşı karşıya olduğu ifade edildi. Uzmanlara göre mantar sporları, şiddetli öksürük ve hırıltılı solunuma neden olurken, akciğerler ve sinüslerde onarılamaz hasarlar bırakabiliyor.

Uzmanlar çözüm yollarını sıraladı

Uzmanlar, çamaşırların mümkünse açık havada ya da kurutma makinesinde kurutulmasını önerdi. Kurutma makinelerinin havadaki fazla nemi azaltarak mantar oluşumunu engellediği belirtildi. Ayrıca pencerelerin günde birkaç dakika açılmasının bile evdeki nem oranını düşürdüğü aktarıldı. Çamaşırların ev içinde kurutulması durumunda ise bu işlemin yatak odası ve oturma odası gibi yaşam alanlarından uzak, iyi havalandırılan bir odada yapılması gerektiği kaydedildi.

Nem sadece sağlığı değil bütçeyi de etkiliyor

Araştırmada, nemli ve soğuk konutların ekonomik etkilerine de dikkat çekildi. İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi’nin, bu koşullardan kaynaklanan hastalıkların tedavisi için her yıl yaklaşık 1,4 milyar sterlin harcadığı bildirildi. Uzmanlar, iç mekanda oluşan nemin konutlarda maddi hasara yol açtığını ve bu zararların çoğu zaman sigorta kapsamına girmediğini hatırlattı. Çalışmada, bu nedenle önlem almanın daha güvenli bir yol olduğu vurgulandı.