Son Mühür- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türk tarım sektörüne yönelik kritik bir mali hamleyi sosyal medya üzerinden duyurdu. Bakanlığın kararıyla, toplam 1 milyar 522 milyon Türk Lirası tutarındaki tarımsal destekleme ödemesi, üreticilerin banka hesaplarına bugün itibarıyla yatırıldı. Bu önemli finansal destek, özellikle hasat ve yeni ekim dönemleri öncesinde çiftçilerin girdi maliyetlerini hafifletme ve üretim sürekliliğini teşvik etme amacını taşıyor.

Üretimin gücüne destek: Bakan Yumaklı'dan mesaj

Bakan Yumaklı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hükümetin tarım sektörüne verdiği önemi bir kez daha vurguladı. Yumaklı, "Türkiye Yüzyılı'nda üretimin gücü olan çiftçilerimizin emeğine destek veriyor, bereketi birlikte büyütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ödeme takvimi ve sektörel canlanma beklentisi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı bu destek paketi, çeşitli tarımsal faaliyet kalemlerini kapsayacak şekilde hesaplandı. Her ne kadar desteklerin dağılımı detaylı olarak belirtilmese de, bu denli büyük bir meblağın tek bir günde piyasaya sürülmesi, kırsal ekonomide kısa vadede bir canlanma yaratması bekleniyor. Çiftçiler, bu fonları genellikle tohum, gübre, mazot gibi temel girdi alımlarında ve borçlarının bir kısmını kapatmakta kullanıyorlar. Bakan Yumaklı, açıklamasının sonunda, "1 milyar 522 milyon TL tarımsal destek ödemesi, bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun" dileklerinde bulunarak üreticilere iyi dileklerini iletti.