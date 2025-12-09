Yapım süreci ve oyuncu kadrosuyla gündemden düşmeyen "Çatlı" filmi, Türkiye'nin yakın siyasi tarihine damga vuran olayları ve Susurluk kazasıyla simgeleşen dönemi mercek altına alıyor. Filmin yapım aşamasında Abdullah Çatlı’nın ailesinin de danışman olarak yer alması, projenin gerçekçilik iddiasını güçlendiren detaylar arasında bulunuyor. İzleyiciler, hem Vedat İnceefe'nin oyunculuk performansını hem de filmin tarihsel olayları nasıl ele alacağını merakla bekliyor.

Vedat İnceefe Kimdir?

1 Nisan 1974 tarihinde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dünyaya gelen Vedat İnceefe, Türk futbolunun önemli savunma oyuncularından biri olarak tanındı. Profesyonel kariyerine Soma Sotesspor'da başladıktan sonra Kardemir Karabükspor'daki performansıyla dikkat çekti ve buradan Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray'da oynadığı dönemde hırslı yapısı ve mücadeleci oyunuyla "Reis" lakabıyla anıldı. Sarı-kırmızılı forma altında lig şampiyonlukları yaşadı ve UEFA Kupası'nı kazanan efsane kadronun bir parçası oldu.

Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktörlük alanına yönelen İnceefe, Fatih Terim'in yardımcılığını yaptı ve Türkiye U-19 ile U-21 Milli Takımlarını çalıştırdı. Uzun yıllar spor camiasının içinde teknik adam olarak görev alan İnceefe, kariyerinde radikal bir değişiklik yaparak oyunculuğa adım attı. Abdullah Çatlı'ya olan fiziksel benzerliğiyle dikkat çeken İnceefe, "Çatlı" filmiyle ilk kez profesyonel bir oyunculuk deneyimi yaşayacak.

Çatlı Filmi Ne Zaman Vizyona Giriyor?

Merakla beklenen "Çatlı" filminin vizyon tarihi yapımcı firma tarafından 20 Mart 2026 olarak açıklandı. Çekimleri Türkiye'nin yanı sıra Budapeşte gibi farklı lokasyonlarda gerçekleştirilen filmin yapımcılığını Safe Medya üstlenirken, dağıtımını A90 Pictures yapıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Deniz Enyüksek otururken, kreatif yönetmenliği Onur Tan, proje danışmanlığını ise Ömer Faruk Sorak üstleniyor.

Çatlı Filminin Konusu ve Oyuncuları

Film, 1996 yılındaki Susurluk kazasında hayatını kaybeden ve Türkiye'nin derin devlet yapılanması tartışmalarının merkezinde yer alan Abdullah Çatlı'nın hayat hikayesini konu alıyor. Senaryo sürecinde Abdullah Çatlı’nın kızları Doç. Dr. Gökçen Çatlı ve Selcen Çatlı'nın danışman olarak yer aldığı yapım, "Sonunu düşünen kahraman olamaz" sloganıyla yola çıktı. Filmde, Çatlı'nın gençlik yıllarından başlayarak ölümüne kadar uzanan süreç, siyasi atmosfer ve dönemin karanlıkta kalan olayları işleniyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Vedat İnceefe'ye eşlik eden önemli isimler şunlar:

Vedat İnceefe: Abdullah Çatlı (Başrol)

Eren Vurdem

Ömer Kurt

Engin Benli

Erdal Küçükkömürcü

Şiva Behrouzfar

Turgay Tanülkü

Nizam Namidar

Yunus Emre Yıldırımer (Konuk Oyuncu)