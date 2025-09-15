Son Mühür- CHP, tarihinin en önemli günlerinden birini yaşıyor. Parti içindeki tartışmaların merkezinde yer alan kurultay davalarıyla ilgili kritik mahkeme duruşmasının sonuçlanması bekleniyor.

Ankara Adliyesi’nde görülen davada, partinin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025 tarihli 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali talebi ele alınıyor. Dava, farklı mahkemelerde açılan dosyaların birleştirilmesiyle beşinci kez gündeme geldi.

MYK toplantısı aynı saatte başladı

Mahkeme duruşması ile eş zamanlı olarak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı gerçekleştirildi. Özel, genel merkeze sabah saat 09.40’ta gelirken, kritik MYK toplantısı saat 10.00’da başladı. Toplantının gündeminde, mahkeme kararının parti yönetimine olası etkileri ve atılacak adımlar yer aldı.

Özel ve kurmayları kararı genel merkezde takip edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti kurmayları, mahkeme kararını genel merkezde bekleyecek. MYK toplantısında özellikle, olası bir “mutlak butlan” kararının ardından uygulanacak stratejiler masaya yatırılacak. Özel, toplantının ardından mesaisine genel merkezde devam edecek.