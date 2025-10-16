Son günlerde vefatıyla gündeme gelen Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Türk dizi ve sinema sektörünün dikkat çeken isimlerinden biri olarak hafızalarda yer aldı. Sanat hayatında hem oyunculuk hem de müzik alanında iz bırakan Güzelbeyoğlu, farklı kuşakların izlediği yapımlarda gösterdiği performanslarla tanınan bir isim oldu. Özellikle İkinci Bahar ve Yabancı Damat dizilerindeki rolleriyle geniş kitlelere ulaştı.

Arif Erkin Güzelbeyoğlu, hem mimar hem de müzisyen kimliğiyle biliniyordu. Uzun yıllar İstanbul Belediyesi'nde bürokrat olarak çalışan Güzelbeyoğlu, bir yandan da sanatla ilgilenmeye devam etti. Sanat hayatında tiyatrodan sinemaya, dizi oyunculuğundan müzik üretimine kadar pek çok alanda etkin rol aldı. Geniş bir izleyici kitlesinin hafızasında ise genellikle Memik Dede karakteriyle kaldı.

Arif Erkin Güzelbeyoğlu Kimdir?

Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 11 Eylül 1935’te Gaziantep’te doğdu. Genç yaşlarda tiyatroya ilgi gösterdi ve Dostlar Tiyatrosu'nun kuruluşunda yer aldı. Tiyatro dışında birçok televizyon yapımı ve sinema filmine hem oyuncu hem de müzik yapımcısı olarak katkı sağladı. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde mimarlık eğitimi aldı ve aynı dönemde müzikle ilgilendi. Bir dönem İstanbul Radyosu'nda solist ve korist olarak çalışan Güzelbeyoğlu, özellikle 1960’lı yıllardan itibaren profesyonel sanat hayatına odaklandı.

Güzelbeyoğlu'nun müzik alanındaki en önemli başarılarından biri, Umut filmi ile 1969 Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Müzik Ödülü’nü alması oldu. Yıllarca İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde görev yaptıktan sonra emekliye ayrıldı ve sanat hayatını müzik ile sürdürdü. Kariyerinde 2007 yapımı Beyaz Melek filmi, Canım Ailem, Muhteşem Yüzyıl, Doksanlar, Kadim Dostum, Çoban Yıldızı gibi dizilerde de önemli rollerde yer aldı.

Kariyerindeki Dönüm Noktaları

Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun oyunculukta daha geniş kitlelere ulaşması, İkinci Bahar dizisindeki performansı ile başladı. Ardından Yabancı Damat dizisinin sevilen karakteri Memik Dede olarak izleyici karşısına çıktı. Mimar ve müzisyen kimliği ile sinema ve tiyatroya katkı sunan Güzelbeyoğlu, Dostlar Tiyatrosu’nda uzun yıllar oyun müzikleri yaptı. Hem sanat hem de memuriyet hayatını başarıyla bir arada yürüttü.

Tiyatro alanında genç yaşlarda başlayan kariyeri, profesyonel hayata geçişi ile güçlenerek devam etti. Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu’ndaki müzikal rolleri ve Haldun Taner’in eserlerindeki müzik çalışmaları ile adını duyurdu. En son 2021 yılında İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nde Onur Ödülü’ne layık görüldü.

Vefatı

Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90 yaşında vefat etti. Oğlu tarafından duyurulan vefat haberi ardından sanatçının hayatı ve kariyeri tekrar gündeme geldi. Doğumunun 90'ıncı yıl dönümünden bir süre sonra hayatını kaybetti. Uzun süren sanat ve bürokrasi yaşamı, çok sayıda projede imzası ile iz bırakmasını sağladı.

Oyunculuk, müzik ve mimarlık alanlarında birden fazla kuşağa katkı sunan Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Türk sanat dünyasında çok yönlü bir sanatçı ve kültür insanı olarak hatırlanıyor