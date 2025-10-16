Hakan Kandemir, medya sektöründe faaliyet gösteren iş insanı ve yayıncı olarak tanınıyor. Radyo Ege’nin CEO’su olan Kandemir, aynı zamanda Kandemir Medya ve Turkuvaz Co’nun kurucusu olarak medya yatırımlarını Ege Bölgesi’ne yoğunlaştırdı. Ege’de yayıncılığın gelişmesi için yaptığı girişimlerle öne çıktı.

Hakan Kandemir kimdir?

İlk ve ortaöğretimini İzmir Kemalpaşa’da, lise öğrenimini ise İzmir Türk Koleji’nde tamamladı. Üniversite eğitimini Ankara Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde gördü. Daha sonra yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde tamamladı. Eğitim yıllarının bir kısmında Avustralya’da bulundu ve burada kültür, sanat ve medya alanında ilham veren deneyimler kazandığını belirtti.

Dijital yayıncılıkta yeni bir soluk

Kandemir, İzmir’i Türkiye’nin kültür başkenti olarak gördüğünü ve medyada hak ettiği noktada olması gerektiğini sık sık vurguladı. Bu düşünceyle Radyo Ege’yi satın alarak İzmir merkezli bir medya yapılanmasına gitti. Daha sonra Son Mühür internet sitesini ve televizyon kanalını kurdu. RATEM (Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği) Yönetim Kurulu üyeliği de yapan Kandemir, Türkiye’de radyo ve televizyon yayıncılığının gelişmesine katkı sağladı.

Hakan Kandemir, Ege Bölgesi’nin güçlü medya temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyor. Ayrıca “Son Mühür” projesiyle dijital yayıncılığa yeni bir soluk da getirdi. İzmir ve çevresindeki medya yapılanmalarını İstanbul merkezli medya kuruluşlarına alternatif hale getirmeyi amaçlıyor.

Hakan Kandemir aslen İzmirli ve iş hayatını da İzmir merkezli yürütüyor. Radyo Ege ve Son Mühür TV gibi girişimleriyle adını bölgesel medya içinde önemli bir yere taşıdı.