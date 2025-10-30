Son Mühür - Ukrayna Kupası son 16 turunda Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, deplasmanda Dinamo Kiev’e 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Karşılaşma, Kiev’in ünlü Valeriy Lobanovskyi Dynamo Stadyumu’nda gerçekleşti.
Maçın golleri ve detayları
Dinamo Kiev:
Andriy Yarmolenko
Eduardo Guerrero
Shakhtar Donetsk:
Luca Meirelles
Maç boyunca Shakhtar, top kontrolü ve pas trafiğinde üstünlük sağlamaya uğraştı; ancak Kiev’in çabuk hücumları ve etkili bitirişleri galibiyeti getirdi.
Kupadan elendiler
Arda Turan, Shakhtar Donetsk’in teknik direktörü olarak çıktığı ilk resmi kupa maçında turnuvaya veda etmenin üzüntüsünü yaşadı. Ancak takımın oyun anlayışı ve genç futbolculara fırsat tanımasıyla öne çıktı. Maç sonrası Turan, “Bu yenilgi bizi durdurmayacak. Oyuncularımın gelişimi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.