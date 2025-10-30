Son Mühür - Ukrayna Kupası son 16 turunda Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, deplasmanda Dinamo Kiev’e 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Karşılaşma, Kiev’in ünlü Valeriy Lobanovskyi Dynamo Stadyumu’nda gerçekleşti.

Dinamo Kiev:

Andriy Yarmolenko

Eduardo Guerrero

Shakhtar Donetsk:

Luca Meirelles

Maç boyunca Shakhtar, top kontrolü ve pas trafiğinde üstünlük sağlamaya uğraştı; ancak Kiev’in çabuk hücumları ve etkili bitirişleri galibiyeti getirdi.

Kupadan elendiler