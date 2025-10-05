Son Mühür- Ünlü oyuncu, etkinlikte tercih ettiği bembeyaz, minimal kesimli elbisesiyle adeta zarafetin simgesi haline geldi. Doğal makyajı ve sade saç modeliyle göz kamaştıran Saraçoğlu, davetliler ve moda basını tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Sosyal medyada övgü dolu yorumlar

Saraçoğlu’nun kırmızı halı pozları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Takipçileri, “Kraliçe çok güzelsin”, “Gecenin en şık ismi”, “Tek kelimeyle büyüleyici” gibi yorumlarla oyuncunun tarzına hayranlıklarını dile getirdi.

Kenan İmirzalıoğlu ile başrol

Moda haftasındaki ışıltılı görünümünün ardından oyuncunun yeni projesi de merak konusu oldu. Afra Saraçoğlu, yakında ATV ekranlarında yayınlanacak “A.B.İ.” adlı dizide Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaşacak. Dizi hazırlıkları sürerken Saraçoğlu’nun Paris’teki görünümü, hem moda hem televizyon dünyasında heyecan yarattı.

Oyunculuk performansıyla olduğu kadar tarzıyla da dikkat çeken Saraçoğlu, son yıllarda hem televizyon hem moda alanında parlayan genç isimler arasında yer alıyor. Paris Moda Haftası’ndaki sade şıklığı ise bu yükselişin uluslararası arenaya taşındığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.