Son Mühür - UEFA Avrupa Ligi 2025/26 sezonu son 16 play-off turu rövanşında Fenerbahçe S.K., deplasmanda Nottingham Forest F.C.’ı 2-1 mağlup etti. Ancak ilk karşılaşmada alınan 3-0’lık yenilgi nedeniyle sarı-lacivertli ekip Avrupa defterini kapattı.

50 santimlik sosis

Maçın ardından sosyal medyaya düşen bir görüntü ise en az karşılaşma kadar konuşuldu. Nottingham Forest F.C. stadında 170 TL’ye satılan ve yaklaşık 50 santimetre uzunluğunda olduğu belirtilen sosisli kısa sürede viral oldu. Boyutuyla dikkat çeken ürün için sosyal medyada “Bir kişi zor bitirir” ve “Fiyatına göre devasa” şeklinde çok sayıda yorum paylaşıldı.