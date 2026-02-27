Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2025/26 sezonu son 16 turu play-off rövanşında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler sahadan 2-1 galip ayrılsa da ilk maçta alınan 3-0’lık mağlubiyet nedeniyle Avrupa defterini kapattı.

İlk maçın skoru belirleyici oldu

Kadıköy’de oynanan ilk karşılaşmada 3-0 kaybeden Fenerbahçe, İngiltere’de tur umutlarını sürdürmek için sahaya çıktı. Deplasmanda etkili bir performans sergileyen temsilcimiz galibiyete uzansa da toplam skorda 4-2 geride kalarak elendi.

Kerem Aktürkoğlu’ndan iki gol

Fenerbahçe’nin İngiltere’deki mücadelesinde öne çıkan isim Kerem Aktürkoğlu oldu. Hücum hattında etkili bir oyun ortaya koyan Kerem, attığı iki golle takımını galibiyete taşıdı.

Sarı-lacivertliler, maç boyunca topa daha fazla sahip olan taraf olurken özellikle ikinci yarıda baskısını artırdı. Ancak tur için gerekli farkı yakalayamadı.

Avrupa macerası sona erdi

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu hedefiyle mücadele eden Fenerbahçe, rövanş galibiyetine rağmen elenmekten kurtulamadı. Nottingham Forest ise toplam skordaki üstünlüğünü koruyarak adını bir üst tura yazdırdı.

