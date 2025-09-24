Son Mühür - Galatasaray, sezonun en zorlu dönemine girerken teknik heyet ve yönetim tam odaklanma için harekete geçti. Son haftalarda artan eleştiriler ve Avrupa'da alınan moral bozucu sonuçların ardından sarı-kırmızılı ekip, milli araya kadar oyunculara izin vermeme kararı aldı. Burhan Can Terzi’nin haberine göre, Galatasaray teknik heyeti ve yönetimi, takımın performansını yükseltmek amacıyla sert bir adım attı. Teknik direktör Okan Buruk’un talimatıyla milli araya kadar futbolculara izin verilmeyecek; bu süreçte antrenman temposu artırılacak ve taktiksel çalışmalar yoğunlaştırılacak.

Zorlu viraj

Galatasaray’ı önümüzdeki günlerde oldukça zorlu bir maç takvimi bekliyor. Sarı-kırmızılı ekip sırasıyla Alanyaspor, Liverpool ve Beşiktaş ile karşılaşacak. Özellikle Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile oynanacak olan karşılaşma, sezonun gidişatını belirleyebilecek kritik bir mücadele olarak öne çıkıyor.

Kayıpsız ilerliyor

Galatasaray her ne kadar Süper Lig’de ilk altı haftayı galibiyetle tamamlamış olsa da, sergilenen futbol hem taraftarları hem de yorumcuları tatmin etmiyor. Takımın sahadaki performansı beklentilerin altında kalırken, Frankfurt karşısında alınan 5-1’lik ağır mağlubiyet ve Almanya’daki taraftarların tepkisi moralleri ciddi şekilde bozdu.

Oyuncularla birebir görüşüyor

Teknik Direktör Okan Buruk’un, takım içindeki motivasyonu ve birlik havasını yeniden sağlamak için yoğun çaba harcadığı bildirildi. Oyuncularla bireysel görüşmeler, takım içi toplantılar ve saha dışı destek çalışmalarıyla Galatasaray, yeniden toparlanmayı ve moral bulmayı amaçlıyor.