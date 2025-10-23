Son Mühür - UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta karşılaşmasında Real Madrid, evinde ağırladığı Juventus’u 1-0 mağlup etti. Maçın en iyi oyuncusu seçilen Arda Güler, etkileyici performansıyla İspanyol basınının manşetlerinde yer aldı. Genç yetenek, haberlerde “Real Madrid’in Türk yapı taşı” olarak öne çıkarıldı.

Maçın adamı seçildi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında oynanan “Türk derbisi” olarak anılan mücadelede, Arda Güler’li Real Madrid, Kenan Yıldız’lı Juventus’u 1-0 mağlup etti. Jude Bellingham’ın golüyle sahadan galip ayrılan İspanyol ekibi, turnuvada üst üste üçüncü galibiyetini alarak puanını 9’a yükseltti. Juventus ise 2 puanda kaldı. Maç boyunca etkili bir performans sergileyen Arda Güler, UEFA tarafından “Maçın Adamı” seçildi. Genç yıldız, ödül sonrası yaptığı açıklamada, "Tüm takım arkadaşlarıma ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Harika bir performans sergiledik. El Clasico'da Barcelona'yı yenmek için savaşacağız. Xabi Alonso bana çok inanıyor, bu takımda kendimi gerçekten önemli hissediyorum" dedi.

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Arda'nın gelişim sürecini övgü dolu sözlerle değerlendirdi: "Arda Güler, sahip olduğu yüksek seviyeye rağmen hala gelişiyor. Ondan daha fazlasını istiyoruz" Manşetlere taşındı İspanya'nın önde gelen gazeteleri, Arda Güler'i manşetlerine taşıyarak geniş yer verdi: Marca: "Arda Güler, Xabi Alonso'nun Real Madrid'inde her maçta etkisini artırıyor. Sadece hücumda değil, savunmada da önemli katkılar sağlıyor. Kroos ve Modric seviyesine ulaşması zaman alacak, ancak bu hedefe kararlı ve sağlam adımlarla ilerliyor." AS: "Juventus karşılaşması, Güler için Real Madrid kariyerinde bir dönüm noktası oldu. Sahada top kontrolü, oyun görüşü ve savunmadaki gayretiyle tam bir futbolcu haline geldi." İspanyol medyası, genç oyuncuyu Real Madrid’in geleceğinde kilit bir figür olarak değerlendiriyor: "Bellingham hücumda etkiliyken, Arda Güler oyunu yönlendiren beyin konumunda. Madrid'in yeni döneminde iki isim de kulübün temel taşları"