Son Mühür- Dünya basketbolunun vitrini konumunda olan NBA'de heyecan altı maçla devam etti.

Sağ ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Alperen Şengün'ün kadroda yer almadığı karşılaşmada Houston Rockets deplasmanda Portland Trail Blazers'a 103-102'lik skorla mağlup oldu.



Houston'da Kevin Durant 37 sayı, 4 ribaund, 1 blok, Amen Thompson 24 sayı, 12 ribaund, 6 asist ve 2 blok, Tair Eason ise 15 sayı, 13 ribaund, 3 asist ve 1 blokla oynadı.

Ev sahibi Portlan'da zaferi getiren isim 41 sayıyla oynayan Deni Avdija oldu.



Spurs Lakers'a acımadı...



Gecenin heyecanla beklenen diğer maçında ise Victor Wembenyama'nın liderliğindeki Spurs Luka Doncic ve LeBron James'in forma giydiği Lakers'ı ağırladı.



Spurs'un 107-91 üstünlüğüyle sona erene karşılaşmada Wembenyama 16 sayı, 14 ribaund, 2 asist, 2 top çalma ve 4 blokla oynadı.

Lakers'ta Luka Doncic'in 38 sayı, 10 ribaund, 10 asistlik performansı yenilgiyi önlemeye yetmedi.



NBA'de gecenin sonuçları...



Trail Blazers- Rockets: 103-102

Spurs- Lakers: 107-91

Thubder- Jazz: 129-125

Warriors- Bucks: 120-113

Grizzlies-Suns: 98-117

Knicks-Clippers: 123-111

