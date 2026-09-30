Son Mühür - Konut fiyatları ve kiraların son yıllarda rekor seviyelere ulaştığı İzmir’de, gayrimenkul piyasasına nefes aldıracak yeni bir dönem kapıda. EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı; konuta erişimde yalnızca satın alma modeline bağlı kalınmaması gerektiğini belirterek uzun vadeli kiralama esasına dayanan sosyal konut modelini işaret etti. Gelişmiş ülkelerde uygulanan bu sistemin Türkiye'de doğru bir planlamayla hayata geçirilebileceğini vurgulayan Yazıcı; İstanbul, Ankara ve Antalya ile birlikte nüfus ve istihdam yoğunluğunun en yüksek olduğu kentlerden biri olan İzmir'in öncelikli şehirler arasında yer aldığını kaydetti.

Satılık ve kiralık konut stoku hızla eriyor

Açıklanan son piyasa verilerine göre Türkiye genelinde yılın başında 600 binin üzerinde olan satılık konut stoku %15’lik bir düşüşle 500 bin seviyesine geriledi. Aynı dönemde kiralık konut tarafında da yaklaşık 35 bin adetlik bir stok azalması yaşandı.

Piyasadaki bir diğer dikkat çekici değişim ise sıfır konut satışlarında görüldü. Yılın ilk döneminde toplam satışlar içinde %30 olan ilk el konutların payı, son aylarda %35 seviyesine tırmandı. Bu durumun yeni konutlara olan güçlü talebi gösterdiğini belirten Yazıcı, piyasada aylık ortalama 117 bin adetlik işlem hacmi yakalandığını ve 2026 yılının yaklaşık 1,5 milyon konut satışı ile tamamlanmasının beklendiğini aktardı.

Fiyat artışları sürüyor, dönüşümde "Yarısı Bizden" fırsatı

Sektördeki fiyat hareketliliğine de değinen Yazıcı, konut fiyatlarındaki yıllık nominal artışın %24-25, ticari gayrimenkulde ise %30-32 bandında seyrettiğini bildirdi. İzmir için hayati önem taşıyan kentsel dönüşüm sürecine dikkat çeken uzman isim, "Yarısı Bizden" kampanyasının uzatılmasının kent için büyük bir fırsat sunduğunu belirtti. Mülk sahiplerinin haklarının korunması için eski yapı ile yeni proje arasındaki değer karşılaştırmasının titizlikle yapılması gerektiğini söyleyerek değerleme şirketlerinin bu süreçte hakemlik üstlenebileceğini ifade etti.

2027’nin ana gündemi alternatif konut modelleri olacak

Sektörün geleceğine ilişkin öngörülerini paylaşan Cansel Turgut Yazıcı; 2027 yılında kentsel dönüşümün yanı sıra tasarruf finansmanı, kiralık sosyal konutlar ve alternatif konut edinme yöntemlerinin ana gündem olacağını vurguladı. İzmir gibi yüksek talepli metropollerde kiralık sosyal konut modelinin başlatılması halinde konuta erişimde satış odaklı dönemin ötesine geçilerek yepyeni bir sayfa açılacak.