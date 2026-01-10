İzmir’in birçok ilçesinde yürütülen su, doğal gaz ve internet altyapı çalışmaları nedeniyle kazılan yollar, yağışların etkisiyle çamur deryasına ve su birikintilerine dönüştü. Sürücüler köstebek yuvasını andıran yollarda ilerlemekte zorlanırken, vatandaşlar alternatif güzergâhlar kullanmak zorunda kaldı. Kazılan alanların asfaltla kaplanmayıp yalnızca kum veya toprakla doldurulması, özellikle yağışlı havalarda güvenliği tehdit ediyor.

Derin çukurlar araç ve yayaları tehdit ediyor

Yağmurla birlikte yumuşayan zeminlerde oluşan çukurlar, suyla dolarak gizli tehlike oluşturuyor. Çukurlara giren araçlar alt takım hasarı alırken, yayalar da yürümekte güçlük çekiyor. Bozuk yollar en çok otomobil ve ticari araç sahiplerini mağdur ediyor. Vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin kazı çalışmalarının ardından üstyapı onarımını geciktirmesine tepki gösteriyor.

“Vergimizi ödüyoruz, hizmet alamıyoruz”

Bornova’da yaşayan Hanifi Bulut, yolların durumundan ve belediye hizmetlerindeki aksamalardan yakınarak şunları söyledi: “Mahalleler ve yollar çok kötü durumda. Vergimizi ve su parasını ödüyoruz ama hizmet alamıyoruz. Alt takımlar sürekli zarar görüyor, her yıl en az bir kez tamirciye gitmek zorunda kalıyoruz. Yağmur yağınca kanalizasyonlar tıkanıyor, evlerimiz su basıyor. Belediyeden hiçbir çözüm göremiyoruz.”

Taksiciler yüksek maliyetlerle karşı karşıya

Taksici Necmettin Fırat ise, bozuk yollar nedeniyle sürekli tamir masrafı yapmak zorunda kaldığını belirtti: “Yeni lastikler taktım, her biri 15 bin TL. Yol bozuk olduğu için müşteriye ulaşamıyoruz, sürekli tamirci ve lastikçileri zengin ediyoruz. Yetkililer ‘bekleyin, çalışmalar tamamlanacak’ diyor ama yollar hâlâ kullanılamaz durumda. İnsanlar ve araçlar için ciddi tehlike söz konusu.”

Araçlarda alt takım kalmadı

Vatandaş Abdulmenaf Ünlü de kazılan yolların uzun süre onarılmamasından şikâyet etti: “Kazılan yollar düzgün şekilde yapılmıyor. Yollar yarım bırakılıyor ve araçlarımız zarar görüyor. Alt takımlar sürekli tamir gerektiriyor, şu an İzmir’de araçlarda alt takım diye bir şey kalmadı. Vergi veriyoruz, karşılığında hizmet alamıyoruz.”

Dolmuş şoförleri de mağdur

Dolmuş şoförü Batuhan Yılmaz, sürücülerin ve yolcuların büyük sıkıntı yaşadığını belirterek, “Araçlarımız zarar görüyor, yolcular yağmur altında mağdur oluyor. Asfaltlama yapılırsa bu sorunlar çözülür. Ama şu anda alt takımlar sürekli zarar görüyor ve araçlarımız dayanmıyor” dedi.

İzmir’de altyapı çalışmaları sonrası yolların sadece geçici olarak kapatılması ve üstyapının gecikmeli onarılması, hem sürücüleri hem de yayaları ciddi şekilde etkiliyor. Vatandaşlar, belediyelerden kalıcı çözümler ve asfaltlama çalışmalarının hızlandırılmasını talep ediyor.