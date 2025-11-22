Aydın’ın Didim ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç Taşburun Balıkçı Barınağı yakınlarında denize düştü. Sürücü, şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

Barınağa iş için gelmişti

Olay, Didim ilçesi Taşburun Balıkçı Barınağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, barınağa iş amacıyla gelen sürücü, aracını kullanırken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolü kaybetti. Savrulan araç, kısa süreli bir sürüklenmenin ardından denize uçtu.

Sürücü kendi imkanıyla araçtan çıktı

Denize düşen araçta bulunan sürücü, paniğe kapılmadan kendi çabasıyla araçtan çıkmayı başardı. Kazayı gören çevredeki balıkçılar, durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, sürücünün sağlık durumunu kontrol ettikten sonra güvenli bir bölgeye aldı. Denize düşen araç, çekici yardımıyla sudan çıkarıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazanın sebebi araştırılıyor

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Olay yerinde yapılan ilk incelemede, sürücünün kaza anında herhangi bir başka araç veya kişiyle temas etmediği belirlendi.