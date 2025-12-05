Tokat'ta özel halk otobüsü şoförlüğü yapan Şenel Gürses (55), hiç seyahat etmediği beş farklı şehirden adına kesilen toplam 18 adet HGS (Hızlı Geçiş Sistemi) cezası nedeniyle şaşkınlık yaşayarak hukuki süreç başlattı. Gürses, adına kayıtlı aracın evin önünde park halinde durmasına rağmen gelen yüklü cezalar için savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

E-Devlet üzerinden gelen cezalarla şoka uğradı

Kentte otobüs şoförü olarak çalışan Şenel Gürses, adına kayıtlı özel aracına kesilen ardışık HGS cezalarını E-Devlet sistemi üzerinden gelen bildirimlerle fark etti. Gürses, durumla karşılaştığında yaşadığı şoku dile getirerek, cezaların çoğunlukla İstanbul başta olmak üzere, aracının hiç bulunmadığı birçok farklı şehirden geldiğini belirtti.

Şenel Gürses, yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle anlattı: "E-Devlet sistemine baktığımda, adıma birçok ceza yazıldığını gördüm. Benim kendi özel aracım kapımın önünde duruyordu; ben kendim de otobüs şoförüyüm ve o tarihlerde sürekli Tokat’ta çalışıyordum. İlk gördüğüm an tam anlamıyla şoke oldum."

Beş farklı şehirden 18 ihlal tespiti

Gürses, adına kesilen toplam 18 adet HGS cezasının Adana, Mersin, İstanbul, Kırşehir ve Niğde olmak üzere beş farklı ilden geldiğini tespit etti. Gürses, tüm bu cezaların yazıldığı tarihlerde kendisinin Tokat'ta görev başında olduğunu ve söz konusu illere hiç seyahat etmediğini ifade etti.

Yaşadığı bu sıra dışı durum üzerine tüm cezalarla ilgili olarak itirazda bulunduğunu ve konuyu yargıya taşıdığını belirten Gürses, "Tüm cezalarla ilgili itirazımı yaptım ve suç duyurusunda bulundum. Savcı Bey'e giderek ifade verdim," dedi. Olayın, HGS sisteminde yaşanan bir kimlik ya da plaka kopyalama dolandırıcılığı vakası olabileceği şüphesini akıllara getirdiği bildirildi.