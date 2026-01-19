Son Mühür - Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, çarşamba gününden itibaren motorin fiyatlarında 1 lira 15 kuruşluk bir artış öngörülüyor. Ocak ayının başından bu yana akaryakıt fiyatları art arda indirim ve zamlarla değişkenlik gösterdi. Son olarak 16 Ocak’ta benzine 1 lira 61 kuruş zam yapılırken, 17 Ocak’ta ise benzinde 95 kuruşluk indirim uygulanmıştı.

19 Ocak 2026 Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul (Avrupa): Benzin: 54.00 TL | Motorin: 54.86 TL | LPG: 29.29 TL

İstanbul (Anadolu): Benzin: 53.83 TL | Motorin: 54.69 TL | LPG: 28.69 TL

Ankara: Benzin: 54.90 TL | Motorin: 55.94 TL | LPG: 29.17 TL

İzmir: Benzin: 55.19 TL | Motorin: 56.20 TL | LPG: 29.09 TL