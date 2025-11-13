Son Mühür - Akaryakıt piyasasında fiyatlar yeniden yükselişe geçti. Küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanma, iç piyasadaki pompa fiyatlarını artırmaya devam ediyor. Benzinin litre fiyatına Cumartesi gününden itibaren 1,30 TL zam yapılması öngörülüyor.
Zamlı akaryakıt fiyatları
Zammın uygulanmasıyla birlikte, büyük şehirlerde benzinin litre fiyatının şu seviyelere çıkması bekleniyor:
İstanbul: 55,05 TL
Ankara: 55,90 TL
İzmir: 56,24 TL
13 Kasım 2025 Akaryakıt fiyatları (güncel)
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 53,75 TL
Motorin: 57,61 TL
LPG: 27,71 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 53,59 TL
Motorin: 57,48 TL
LPG: 27,08 TL
Ankara
Benzin: 54,60 TL
Motorin: 58,64 TL
LPG: 27,60 TL
İzmir
Benzin: 54,94 TL
Motorin: 58,98 TL
LPG: 27,53 TL
Kaynak: Haber Merkezi