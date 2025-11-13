Son Mühür - Akaryakıt piyasasında fiyatlar yeniden yükselişe geçti. Küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanma, iç piyasadaki pompa fiyatlarını artırmaya devam ediyor. Benzinin litre fiyatına Cumartesi gününden itibaren 1,30 TL zam yapılması öngörülüyor.

Zamlı akaryakıt fiyatları

Zammın uygulanmasıyla birlikte, büyük şehirlerde benzinin litre fiyatının şu seviyelere çıkması bekleniyor: İstanbul: 55,05 TL Ankara: 55,90 TL İzmir: 56,24 TL 13 Kasım 2025 Akaryakıt fiyatları (güncel) İstanbul Avrupa Yakası Benzin: 53,75 TL Motorin: 57,61 TL LPG: 27,71 TL İstanbul Anadolu Yakası Benzin: 53,59 TL Motorin: 57,48 TL LPG: 27,08 TL Ankara Benzin: 54,60 TL Motorin: 58,64 TL LPG: 27,60 TL İzmir Benzin: 54,94 TL Motorin: 58,98 TL LPG: 27,53 TL