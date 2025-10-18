Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıldönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, milyonlarca çalışan için resmi tatil anlamını taşıyor. Her yıl olduğu gibi bu önemli günde kamu kurumları ve bazı özel sektör işyerleri faaliyet göstermiyor. Kuaför ve berberlerde işlem yaptırmak isteyenler ise işletmelerin açık olup olmayacağını merak ediyor.

Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar, bayram günü hizmet almak için berberlerin ve kuaförlerin çalışma düzenini araştırıyor. 29 Ekim’de hangi firmaların ve işletmelerin kapalı olacağına dair planlar, çalışanların ve hizmet almak isteyenlerin gündeminde yer alıyor.

29 Ekim’de berberler ve kuaförler açık mı?

Türkiye genelinde berberler haftanın bir günü tatil yapıyor. Bu tatil günü çoğunlukla Pazar gününe denk geliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ise Pazar gününden farklı bir güne rastladığında, berberler açık oluyor. Ancak her ilde berberlerin tatil günü değişebiliyor. İstanbul’da berberler pazar günü kapalı, diğer illerde ise bu kural farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle kendi ilinizdeki berberlerin haftalık tatil gününü öğrenmeniz öneriliyor.

Kadın kuaförlerinde de benzer bir uygulama söz konusu. Haftanın bir gününü tatil olarak belirleyen kuaförler, 29 Ekim’in haftalık tatil gününe denk gelmediği durumda açık oluyor. Büyük şehirlerde yaşayan kadınlar, bu günü il ve ilçe bazında takip ederek planlama yapabiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde hem kadın hem erkek kuaförlerinin çalışma düzeni farklılık gösterebiliyor.

Teknik Detaylar ve İstatistikler

2025 yılında 29 Ekim, Çarşamba gününe denk geliyor. 1,5 gün idari tatil uygulamasının, kamu kurumlarının yanı sıra özel sektör işyerlerinin kapanmasına neden olması bekleniyor. Türkiye genelindeki berber ve kuaförlerin toplam sayısı yaklaşık 100.000’e yakın. Tatil günlerinde bu işletmelerin kapanıp kapanmayacağı il il farklılık gösteriyor, planlarını buna göre yapmak gerekiyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümünde, berberler ve kuaförler işletme sahipleri kamu idari tatilinin kapsamına giriyor. Bu kapsamda işletme sahipleri kendi il ve ilçelerindeki esnaf odalarından çalışma günleri hakkında bilgi alabiliyor. Sektördeki dernekler ve odalar da resmi tatil duyurularını güncel olarak paylaşarak ortak karar alınmasını sağlıyor.

Berber, kuaför ve güzellik sektörü çalışanları, 29 Ekim’de hizmet verip vermeyeceklerini iş yeri kağıdına ve ilgili oda kararına göre belirliyor. Bazı yerel yönetimler, bayram günü hizmet devamı için ek düzenlemeler yapabiliyor. Kamu tatilinin özel sektör işyerlerindeki etkileri, işletme sahiplerinin ve çalışanların planlamalarında önemli bir rol oynuyor.

Berber ve kuaförlere 29 Ekim'de gitmek isteyenlerin, kendi il ve ilçe esnaf odalarının resmi açıklamalarını takip etmesi, güncel çalışma planlarını öğrenmesi öneriliyor. Bu durum hem hizmet alanlar hem de işletme sahipleri için önem taşıyor