Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, ülke genelinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar bölümü, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in (Sinop hariç) yanı sıra Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun (Hakkari hariç) ve Güneydoğu Anadolu’nun doğu kesimleriyle birlikte Osmaniye, Kahramanmaraş, Aksaray, Yozgat, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Batı bölgelerde yer yer gök gürültülü sağanaklar görülebilirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı tahmin ediliyor.

Sarı kodlu uyarı

Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Muğla ve Tekirdağ için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Yağışların özellikle Kuzey Ege kıyılarıyla Edirne ve Kırklareli’nin güneyinde, Tekirdağ’ın batısı ile Çanakkale çevrelerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor. Bu nedenle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Hava sıcaklıklarının ise kuzey, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artması, diğer kesimlerde ise önemli bir değişiklik yaşanmaması öngörülüyor. 23 Ekim 2025 Hava durumu MARMARA BÖLGESİ Bursa: 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Çanakkale: 22°C – Parçalı ve çok bulutlu; sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul: 21°C – Parçalı ve çok bulutlu; sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Kırklareli: 19°C – Parçalı ve çok bulutlu; sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Güney kesimlerde sabah saatlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Tekirdağ: – Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli yağış bekleniyor. AKDENİZ BÖLGESİ Adana: 30°C – Parçalı ve çok bulutlu.

Antalya: 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Hatay: 28°C – Parçalı ve çok bulutlu.

Isparta: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. İÇ ANADOLU BÖLGESİ Ankara: 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

Eskişehir: 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

Konya: 22°C – Parçalı ve çok bulutlu.

Sivas: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı.

Düzce: 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı.

Sinop: 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.

Zonguldak: 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. ORTA ve DOĞU KARADENİZ Amasya: 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı.

Rize: 22°C – Parçalı ve çok bulutlu.

Samsun: 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı.

Trabzon: 21°C – Parçalı ve çok bulutlu. DOĞU ANADOLU BÖLGESİ Erzurum: 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak; yükseklerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı.

Kars: 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak; yükseklerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı.

Malatya: 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı.

Van: 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağış GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ Diyarbakır: 23°C – Parçalı ve çok bulutlu.

Gaziantep: 24°C – Parçalı ve çok bulutlu.

Mardin: 23°C – Parçalı ve çok bulutlu.

Siirt: 23°C – Parçalı ve çok bulutlu.

