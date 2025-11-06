FIBA Europe Cup C Grubu’nun 4. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda karşılaştığı Romanya temsilcisi CSM Corona Braşov’u 97-73 mağlup ederek grupta kritik bir galibiyet elde etti. İzmir ekibi, maçın tamamına yayılan üstün oyunuyla rakibini sahadan sildi.

Maça hızlı başlayan Petkimspor üstünlüğü bırakmadı

Brasov Popescu Colibasi Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu yüksek tempoda başladı. Aliağa Petkimspor, dış atışlardaki yüksek isabeti ve hızlı hücumlarda bulduğu sayılarla ilk bölümü 35-28 önde tamamladı. İzmir temsilcisi, oyun disiplinini maç boyunca sürdürerek rakibine kolay sayı şansı tanımadı.

Devreye 7 sayı farkla girildi

Mücadelenin ikinci çeyreğinde CSM Corona Braşov oyuna ortak olmaya çalışsa da Petkimspor’un kontrollü oyunu ağırlığını hissettirdi. Savunmada sertliği artıran ve hücumda topu iyi paylaşan Petkimspor, devreye 51-44 önde girdi.

Üçüncü periyotta fark açıldı

Maçın kırılma anı üçüncü çeyrekte yaşandı. Aliağa Petkimspor bu bölümde hem savunmada hem hücumda kusursuza yakın bir performans sergiledi.

Hızlı hücumlardan arka arkaya sayılar bulan İzmir ekibi, periyodu 78-52 gibi farklı bir skorla önde tamamladı ve karşılaşmanın kontrolünü tamamen eline aldı.

Son periyotta oyun dengede kaldı

Son çeyrekte rotasyonu genişleten başantrenör Özhan Çıvgın, tempoyu düşürmeden farkı korumayı başardı. CSM Corona Braşov’un çabaları sonucu değiştirmeye yetmezken Aliağa Petkimspor parkeden 97-73 galip ayrıldı.

Petkimspor’da skor katkısı dengeli dağıldı

Aliağa temsilcisi, maç boyunca kolektif oyun anlayışını etkili bir şekilde sahaya yansıttı. Birçok oyuncu çift haneli skor üretirken takım genelinde yüksek verim dikkat çekti.

Skor dağılımı şöyle oluştu:

Franke: 20

Sajus: 16

Floyd: 15

Scrubb: 12

Efianayi: 9

Blumbergs: 9

Mustafa Kurtuldum: 7

Yunus Sonsırma: 5

Troy Selim Sav: 4

Ev sahibi ekipte Tutu ve Fofana öne çıktı

CSM Corona Braşov’da bireysel performanslar sonucu değiştirmeye yetmedi.

Takımın en skorer oyuncuları ise şöyleydi:

Tutu: 19

Fofana: 14

Johnson: 13

Ev sahibi ekip, Petkimspor’un yüksek temposuna maç boyunca karşılık veremedi.

Maçı yöneten hakem üçlüsü

Karşılaşmayı Slovakya’dan Marek Kukelcik, Almanya’dan Nermin Hodzic ve Yunanistan’dan Stylianos Simeonidis yönetti.

Petkimspor Avrupa’da yoluna güçlü devam ediyor

Bu galibiyetle birlikte Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup’taki iddiasını güçlendirirken aynı zamanda moral depoladı. İzmir temsilcisi, gruptaki kalan maçlara umutla bakıyor.