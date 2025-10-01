Son Mühür- Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gerçekleştirilen 6’ncı dalga operasyonunda 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 16 kişi gözaltına alındı.

Belediye ile Antalyaspor Kulübü arasındaki protokollerde usulsüzlük iddiaları soruşturmanın merkezinde yer aldı.

6’ncı dalga operasyonu sabah saatlerinde başlatıldı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, sabah saatlerinde geniş çaplı bir operasyon düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalyaspor Kulübü arasında imzalanan protokollerdeki usulsüzlük iddiaları çerçevesinde 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Operasyonda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 4 kişi hakkında yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Serbest bırakılan isimler

Gözaltına alınan isimlerden bazıları emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. İş insanları Ramazan K., Ramazan S., hafriyat işi yapan Halil A. ve Abdullah E., ayrıca Burcu M., Mehmet A., Mehmet K., Nihat Y., Emine A. ve Talha Kürşat K. serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Muhittin Böcek dönemi ve İstanbul’a sevk

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Muhittin Böcek’in ilk döneminde başkan vekilliği yapan iş insanı Metin A., soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Metin A.’nın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul’a götürüldüğü belirtildi.

Eski Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin gözaltında

Soruşturmanın en dikkat çeken gelişmelerinden biri ise eski Antalyaspor Kulübü Başkanı Avukat Aziz Çetin’in gözaltına alınması oldu.

Çetin’in, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile kulüp arasında imzalanan protokol kapsamında kulübe aktarılması gereken yaklaşık 2 milyar TL’lik hafriyat parasıyla ilgili yolsuzluk iddiaları nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.

KOM ekiplerince sabah saatlerinde evinde gözaltına alınan Çetin, ifadeleri alınmak üzere Antalya İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Yolsuzluk iddiaları ve 2 milyar TL’lik hafriyat geliri

Soruşturmanın odağında, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalyaspor Kulübü arasında imzalanan protokoller bulunuyor.

İddialara göre, kulübe aktarılması gereken yaklaşık 2 milyar TL tutarındaki hafriyat geliri usulsüz yollarla başka alanlara aktarıldı.

Savcılığın talimatıyla yürütülen operasyonlar kapsamında hem belediye yöneticileri hem de iş insanları hakkında geniş çaplı inceleme başlatıldı.