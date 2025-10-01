Ekol TV’nin haberine göre, üç yıl önce hayatını kaybeden ünlü doktor Haydar Dümen’in eşi Gül Dümen, hem eşinin tedavi masraflarını karşılamak hem de kendi geçimini sağlamak için 5 milyon TL’ye ihtiyaç duydu. Bu nedenle Silivri’de faaliyet gösteren bir tefecilik çetesinin liderine başvurdu. Tefeci, talep edilen parayı verdi, ancak karşılığında teminat olarak Cihangir’deki 222 milyon TL değerindeki 5 katlı İtalyan köşkünün tapusunu kendi üzerine aldı.

Çete liderinin kuzeni Tahsin Aksu, yaşananların arka planını şu şekilde aktardı:

"Sanki gerçek bir satışmış gibi bunun girdi çıktılarını yapıyor. 20 milyon ise evin değeri, 20 milyon para atıyor hesabına. Bu parayı tekrardan Gül Hanım'a çektirip geri alıyor"

Köşkü ilm yapımcısına satmış

Tefeci, bu işlemlerin ardından Gül Dümen'i arayıp "Seninle iş yapacağız" diyerek onu kandırdı ve 77 bin dolarını da aldı. Hem parasını hem de köşkünü kaybeden Gül Dümen, çaresizce geri talepte bulundu. Ancak tefeci, evi bir film yapımcısına sattığını belirterek bu talebi reddetti. Tahsin Aksu, satışla ilgili ayrıntıları şu sözlerle aktardı:

"Gül Hanım'ın haberi yokken bu evi 27.5 milyona bir film yapımcısına sattı. Tefeciler, liderle beraber Gül Hanım'ı sıkıştırıyor, şoförünü darp ediyorlar, sürekli tehdit ediyorlar."

Kuzeni ihbar etti