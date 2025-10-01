Son Mühür - Ünlü psikiyatrist Haydar Dümen’in üç yıl önce vefat eden eşi Gül Dümen’i dolandıran tefecilik çetesi çökertildi. Çete, Dümen'in hem parasını hem de 222 milyon değerindeki köşkünü ele geçirirken, liderinin kuzeninin ihbarı sonucu yakalandığı öğrenildi.
5 milyon TL paraya ihtiyaç duydu
Ekol TV’nin haberine göre, üç yıl önce hayatını kaybeden ünlü doktor Haydar Dümen’in eşi Gül Dümen, hem eşinin tedavi masraflarını karşılamak hem de kendi geçimini sağlamak için 5 milyon TL’ye ihtiyaç duydu. Bu nedenle Silivri’de faaliyet gösteren bir tefecilik çetesinin liderine başvurdu. Tefeci, talep edilen parayı verdi, ancak karşılığında teminat olarak Cihangir’deki 222 milyon TL değerindeki 5 katlı İtalyan köşkünün tapusunu kendi üzerine aldı.
Çete liderinin kuzeni Tahsin Aksu, yaşananların arka planını şu şekilde aktardı:
"Sanki gerçek bir satışmış gibi bunun girdi çıktılarını yapıyor. 20 milyon ise evin değeri, 20 milyon para atıyor hesabına. Bu parayı tekrardan Gül Hanım'a çektirip geri alıyor"
Köşkü ilm yapımcısına satmış
Tefeci, bu işlemlerin ardından Gül Dümen'i arayıp "Seninle iş yapacağız" diyerek onu kandırdı ve 77 bin dolarını da aldı. Hem parasını hem de köşkünü kaybeden Gül Dümen, çaresizce geri talepte bulundu. Ancak tefeci, evi bir film yapımcısına sattığını belirterek bu talebi reddetti. Tahsin Aksu, satışla ilgili ayrıntıları şu sözlerle aktardı:
"Gül Hanım'ın haberi yokken bu evi 27.5 milyona bir film yapımcısına sattı. Tefeciler, liderle beraber Gül Hanım'ı sıkıştırıyor, şoförünü darp ediyorlar, sürekli tehdit ediyorlar."
Kuzeni ihbar etti
Dolandırıldığını fark eden Gül Dümen, karakola giderek şikayette bulundu. 16 aydır aranan çete liderinin yakalanması ise bir ihbar sayesinde gerçekleşti. Tefecinin kuzeni Tahsin Aksu, birçok mağdurun yaşadığı dolandırıcılık ve ticari ilişkileri gördüğünü belirterek, kuzenini ihbar ettiğini ifade etti:
"Birçok mağdurun bu ticari ilişkilerine şahit oldum, dolandırılmalarına şahit oldum. Ben bu dosyada tanık oldum. Aynı zamanda çete lideri benim ikinci dereceden kuzenim olur. Tanık olduğum için de kendim de çok tehdit ediliyorum, hala da tehdit ediliyorum"
Tahsin Aksu’nun tespit ettiği adres, Gül Dümen ve şoförüne bildirildikten sonra emniyet güçlerine iletildi. Çete lideri, annesinin evindeki güvercinlik olarak kullanılan çatı katında kıskıvrak yakalandı. Aksu, tefecilik çetesinin büyüklüğüne vurgu yaparak, "Kendisi zaten çok büyük bir tefeci. Abisi de tefecilikten, dolandırıcılıktan şu an kendisi de cezaevinde. Hala devam ediyorlar. Örgüt çok büyük. 14 kişilik bir örgüt daha var dışarıda. Bu konuyla ilgili de savcılığa ifade verdim" diye konuştu.