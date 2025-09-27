Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan üç isim, bugün çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Tahliye edilen isimler arasında;

İş insanı Mehmet Emin Hesapçıoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tuncay Sarıhan ve belediye iştiraki Antepe A.Ş. Müdürü İsmail Erdoğmuş yer aldı.

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDILAR

Serbest bırakılmalarına gerekçe olarak, şüphelilerin "etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmış olmaları" gösterildi. Edinilen bilgilere göre, işlemlerin tamamlanmasının ardından üç ismin yaklaşık 30 dakika içinde cezaevinden ayrıldıkları belirtildi.