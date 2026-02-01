Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bugün sabah saatlerinde meydana gelen otobüs kazası, ağır bir bilançoyla sonuçlandı. Tekirdağ'dan Antalya'ya gelen Buzlu Turizm'e ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, Antalya Kuzey Çevreyolu'nda virajı alamayarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Antalya-Isparta karayolunda yaşandı. Tekirdağ-Antalya seferini gerçekleştiren otobüs, Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Kazanın nedeni henüz netlik kazanmadı.

Antalya otobüs kazasında kurtarma çalışmaları sürüyor

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüsün içinde ve altında sıkışan yolcuların bulunduğu, ekiplerin kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin isimleri, kimlikleri belli mi?

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden 8 kişinin kimlik bilgileri henüz resmi olarak paylaşılmadı. Yaralıların tedavilerinin farklı hastanelerde sürdüğü öğrenildi. Ölü ve yaralı sayısının değişebileceği, kesin bilançonun kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından netleşeceği aktarıldı.

Otobüsün sürücüsünün kimliği de henüz öğrenilemedi. Kazanın virajı alamama, aşırı hız ya da teknik bir arıza gibi nedenlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı yapılacak incelemeyle ortaya konacak.

Antalya otobüs kazasının nedeni araştırılıyor

Kazanın virajı alamama, aşırı hız, sürücü dikkatsizliği ya da teknik bir arıza gibi nedenlerden hangisinden kaynaklandığı henüz belirsiz. Cumhuriyet Savcılığı olay yerine gelerek inceleme başlattı. Otobüsün teknik muayene kayıtları, sürücünün çalışma saatleri ve güzergah boyunca aldığı mola süreleri de soruşturma kapsamında mercek altına alınacak.

Türkiye'de şehirlerarası otobüs kazaları özellikle virajlı ve eğimli güzergahlarda sık sık can kaybına yol açıyor. Antalya-Isparta karayolu da dik rampaları ve keskin virajlarıyla bilinen zorlu hatlardan biri. Uzmanlar, bu tür güzergahlarda hız sınırına uyulmasının ve araçların düzenli bakımdan geçirilmesinin hayati önem taşıdığını vurguluyor.