Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan zeytin, yanlış saklandığında kısa sürede yumuşuyor, küfleniyor ya da acılaşıyor. Ancak profesyonel mutfaklarda uygulanan basit bir yöntemle zeytinlerin tazeliğini uzun süre korumak mümkün hale geliyor.

Şeflerin en çok dikkat ettiği noktanın, zeytinin kendi salamura suyundan çıkarılmaması olduğu belirtiliyor. Zeytinler farklı bir kaba alınacaksa, mutlaka üzerini tamamen kaplayacak şekilde kendi suyu ekleniyor. Aksi halde hava ile temas eden zeytinlerin daha hızlı bozulduğu ifade ediliyor.

Metal kaşık zeytinin yapısını bozuyor

Profesyonel mutfaklarda zeytine metal kaşık sokulmadığına dikkat çekiliyor. Metal kaşığın zeytinin yapısını bozarak tadında değişikliğe yol açtığı, aynı zamanda küflenme süresini hızlandırdığı belirtiliyor. Bu nedenle tahta ya da plastik kaşık kullanımı tercih ediliyor.

Zeytinyağı tabakası koruma sağlıyor

Şeflerin uyguladığı bir diğer yöntemin ise kavanozun üzerine bir miktar zeytinyağı eklemek olduğu aktarılıyor. Zeytinyağı tabakasının, zeytinlerin hava ile temasını keserek bozulma sürecini ciddi şekilde yavaşlattığı vurgulanıyor.

Serin ve güneş almayan ortam öneriliyor

Uzmanlara göre zeytinler serin, güneş görmeyen bir ortamda ve kapağı sıkıca kapalı şekilde saklandığında haftalarca ilk günkü tazeliğini koruyabiliyor. Bu basit ama etkili yöntemin, evde zeytin saklayanlar için önemli bir kolaylık sağladığı ifade ediliyor.

Yanlış saklama koşullarının zeytinlerin lezzetini kısa sürede kaybetmesine neden olduğu, doğru yöntemle ise bu sürecin büyük ölçüde önlenebildiği belirtliyor.