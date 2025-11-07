Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk iddialarına yönelik yürütülen kapsamlı soruşturmanın sekizinci operasyon dalgası tamamlandı. 5 Kasım tarihinde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden ikisi mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler hakkında çeşitli adli kontrol kararları verildi. Soruşturmanın bu aşamasında, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının usulsüz devri iddiaları öne çıktı.

Rüşvet ve kara para aklama iddialarının odağındaki isimler

Gözaltına alınan ve "Rüşvet" ile "Suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla karşı karşıya kalan şüpheliler arasında kuyumcu, galericiler, belediye özel kalem çalışanı, iş insanı, inşaat mühendisi ve bir belediye çalışanı bulunuyordu. Soruşturma kayıtlarına göre, kuyumcu U.K.Y.'nin, Mustafa Gökhan Böcek'ten aldığı dövizleri altın bozdurma faturası keserek akladığı ve paranın Muhittin Böcek'in hesabına aktarıldığı saptandı. Aklanan bu parayla galerici A.A. ve H.T.A.'dan lüks bir otomobil satın alındığı ve aracın Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sevgilisi M.K.'ye verildiği iddia edildi. Ayrıca galerici H.A.'nın, Aksu Altıntaş Mahallesi'ndeki bir taşınmazı herhangi bir para transferi gerçekleşmeden doğrudan Muhittin Böcek'e devrettiği ileri sürülüyor.

Lüks saat ve 10 Milyon liralık rüşvet iddiası

Soruşturmada ortaya çıkan diğer çarpıcı detaylar da dikkat çekti. Özel Kalem Müdürlüğü çalışanı Y.Y.'nin, lüks otomobilin M.K. adına tescil işlemlerini organize ettiği ve M.K.'nin evinde bulunan lüks bir saati rüşvet karşılığı temin ettiği kaydedildi. Bu lüks saati veren kişinin ise iş insanı B.G. olduğu belirtildi. İnşaat mühendisi A.E. ise bir firmadan döviz bürosuna yatırılan 10 milyon 576 bin TL'yi alarak rüşvet olarak verdiğine dair iddialarla suçlanıyor. Ayrıca, başka bir belediye çalışanı B.G. adına kayıtlı lüks bir otomobilin dahi kaynağı belirlenemeyen parayla Mustafa Gökhan Böcek tarafından satın alındığı öne sürüldü.

Yargı süreci ve tutuklamalar

Emniyet aşamasında kuyumcu U.K.Y. ve belediye çalışanı B.G. serbest bırakılırken, diğer altı şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrasında galerici A.A. serbest kalırken, mahkemeye sevk edilen şüphelilerden iş insanı B.G. ve galerici H.T.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Özel Kalem çalışanı Y.Y. hakkında ev hapsi kararı verilirken, inşaat mühendisi A.E. adli kontrol ve yurt dışı yasağı, galerici H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başkan Böcek tutuklanmıştı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bu geniş çaplı operasyon serisinin başlangıcında, 5 Temmuz’da düzenlenen ilk dalgada Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu gözaltına alınmıştı. Oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in yurt dışında olduğu belirlenirken, Muhittin Böcek aynı gün tutuklanarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.