Antalya’da Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, çevre bilincine dikkat çekmek amacıyla Konyaaltı Sahili’nde dalış yaptı ve deniz dibinde biriken plastik şişeleri tek tek topladı. Gökoğlu, yaptığı açıklamada, deniz dibi temizliğinin rutin bir uygulama olduğunu belirterek, “Her hafta aynı bölgede dalış yapıyoruz ve deniz dibindeki kirliliği gözlemliyoruz. Bu dalış sırasında çok sayıda plastik pet şişe gördük ve her biri ekosistem için büyük tehdit oluşturuyor” dedi.

Gökoğlu, şişelerin çoğunun balık tutmak isteyen kişiler tarafından denize bırakıldığını ifade ederek, “Şişelerin yanları açılmış ve içlerine ekmek koyup denize geri atmışlar. Bu yöntem kısa vadede balıkları cezbetse de uzun vadede denizlerde ciddi plastik kirliliğine yol açıyor” diye konuştu.

Plastik şişeler mikroplastik tehdidine dönüşüyor

Prof. Dr. Gökoğlu, denizlere atılan pet şişelerin zamanla parçalanarak mikroplastiklere dönüştüğünü belirtti. Bu mikroplastik parçacıkların deniz canlıları tarafından yutulduğunu ve besin zincirine karıştığını aktaran Gökoğlu, “Mikroplastikler sadece deniz canlılarını değil, insanları da etkiliyor. Biz deniz dibindeki çöpleri temizlesek de, denizlerdeki kirlilik oranının azaltılması için herkesin bilinçlenmesi şart” dedi.

Dalış sırasında topladıkları çöplerin sayısının her hafta arttığını vurgulayan Gökoğlu, “Ne kadar çok dalış yaparsak yapalım, sorunun büyüklüğü göz önüne alındığında bireysel çabalar sınırlı kalıyor. Bu nedenle toplumsal farkındalık ve deniz kirliliği ile mücadele için ciddi adımlar atılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Denizlerin temizliği için toplumsal farkındalık şart

Gökoğlu, plastik kirliliğinin özellikle turistik bölgelerde ciddi bir sorun haline geldiğini belirtti. “Konyaaltı Sahili gibi yoğun kullanılan alanlarda deniz dibindeki kirlilik hem ekosistemi hem de turizmi olumsuz etkiliyor” diyen Gökoğlu, vatandaşlara çağrıda bulunarak şunları söyledi:

“Denizlere çöp atmak kısa vadede bir çözüm gibi görünebilir, ancak uzun vadede geri dönüşü olmayan bir kirliliğe yol açıyor. Her birey kendi farkındalığını artırmalı, denizlerdeki temizliği desteklemeli ve plastik kullanımını azaltmalı. Biz akademisyenler olarak üzerimize düşeni yapıyoruz; artık toplumun da bu sorumluluğu paylaşması gerekiyor.”

Deniz dibi gözlemleri ile plastik kirliliği haritalanıyor

Prof. Dr. Gökoğlu’nun her dalışında deniz dibindeki kirliliği gözlemleyip kaydettiğini söyleyen ekip üyeleri, bu verilerin uzun vadede deniz ekosistemlerinin korunması ve mikroplastiklerin izlenmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Elde edilen veriler, belediyeler ve çevre örgütleriyle paylaşılacak, böylece yerel yönetimlerin ve toplumun deniz temizliği çalışmalarını planlamasına yardımcı olacak.

Gökoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Denizlerimizi temiz tutmak sadece çevreyi korumak değil, insan sağlığını da korumaktır. Plastik şişeler ve diğer çöpler mikroplastiklere dönüşerek balık ve deniz ürünleri yoluyla sofralarımıza kadar geliyor. Bugün topladığımız şişeler sembolik bir adım olsa da, denizlerin korunması için her bireyin sorumluluk alması gerekiyor.”