Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sosyal yardım ödemelerinde gözler 2026 Ocak ayına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı 6 aylık enflasyon verileriyle birlikte memur maaş katsayısı netleşecek ve evde bakım maaşı da bu oranda güncellenecek. Aralık ayı itibarıyla kesinleşen 5 aylık enflasyon verisi ve Merkez Bankası'nın yıl sonu tahminleri, yeni maaş tablosu için güçlü ipuçları verdi.

Sosyal destek ödemeleri, memur maaşlarına yapılan zam oranına endekslendiği için Ocak ayında yapılacak artış doğrudan evde bakım yardımlarını da etkiledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen bu destek, bakıma muhtaç engelli bireylerin aileleri için kritik bir gelir kaynağı oluşturuyor. Ekonomistlerin hesaplamaları ve piyasa beklentileri, yeni yılda yapılacak artışın yüzde 17 ile yüzde 20 aralığında olacağını gösterdi.

2026 Evde Bakım Maaşı Tahminleri

2025 yılının ikinci yarısında 11.702 TL olarak ödenen evde bakım maaşı için Ocak 2026 zammı hesaplandı. Kasım ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon farkı netleşti ve memur zammı için alt sınır belli oldu. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminlerine göre, memur ve memur emeklilerine yapılacak zammın yüzde 18-20 bandında gerçekleşmesi öngörüldü.

Bu senaryoya göre, evde bakım maaşının 13.800 TL ile 14.100 TL seviyelerine yükselmesi bekleniyor. Kesin rakam, 3 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak Aralık ayı enflasyon verisinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımlayacağı genelge ile resmiyet kazanacak. Artış oranı, sadece enflasyon farkını değil, toplu sözleşme zammını da kapsayacak.

Gelir Kriteri ve Asgari Ücret Etkisi

Evde bakım maaşı alabilmek için en kritik şartlardan biri olan hane içi kişi başı gelir sınırı da yeni yılla birlikte değişecek. Mevzuat gereği bu sınır, net asgari ücretin üçte ikisi olarak uygulanıyor. 2026 yılı asgari ücretinin belirlenmesiyle birlikte, evde bakım maaşı için geçerli olan gelir barajı da yukarı yönlü güncellenecek.

Asgari ücrete yapılacak olası bir yüzde 25-30'luk artış, gelir kriterinin de aynı oranda yükselmesini sağlayacak. Bu durum, daha önce hane geliri sınırını aştığı için maaş alamayan birçok ailenin yeniden başvuru yapabilmesine olanak tanıyacak.

Kimler Evde Bakım Maaşı Alabilir?

Evde bakım maaşı, tam teşekküllü hastanelerden alınan sağlık kurulu raporunda "tam bağımlı" ifadesi yer alan bireylerin bakımını üstlenenlere veriliyor. Raporun yanı sıra, hane halkının gelir düzeyinin belirlenen sınırın altında olması ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkililerinin eve gelerek yaptığı incelemede bakım ihtiyacının onaylanması şartı aranıyor. Ödemeler her ayın 15'i ile 30'u arasında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor.