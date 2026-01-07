Türkiye’nin turizm başkenti olarak anılan Antalya, 2025 yılında ziyaretçi sayısında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Transfer yolcu verilerinin de dahil edilmesiyle kente gelen toplam turist sayısı 17 milyon 571 bin 155 olarak kayıtlara geçti.

Ziyaretçi sayısında yüzde 2’lik artış

Antalya, 2024 yılında elde ettiği güçlü turizm performansını 2025’te de sürdürdü. Bir önceki yıl transfer yolcuları dahil 17 milyon 278 bin 103 ziyaretçi ağırlayan kent, 2025’te bu rakamı aşarak yaklaşık yüzde 2’lik büyüme sağladı. Özellikle transfer yolcu sayısındaki artış, bu yükselişte belirleyici rol oynadı.

Transfer yolcularında dikkat çeken yükseliş

2025 yılında Antalya’dan transfer geçen yolcu sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 27 artarak 448 bin 607’ye ulaştı. Bu veri, Antalya’nın sadece bir tatil merkezi değil, aynı zamanda bölgesel bir ulaşım ve aktarma merkezi haline geldiğini ortaya koydu.

Yurt dışından gelen vatandaş sayısında yeni zirve

Antalya, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının ziyaretlerinde de yeni bir rekora imza attı. 2024 yılında 1 milyon barajını aşan vatandaş ziyaretçi sayısı, 2025’te yüzde 9 artışla 1 milyon 99 bin 940’a yükseldi. Böylece Antalya, gurbetçilerin en çok tercih ettiği şehirlerden biri olmayı sürdürdü.

Rusya, Almanya ve İngiltere ilk sırada

2025 yılında Antalya’ya en fazla turist gönderen ülkeler arasında Rusya Federasyonu, Almanya ve İngiltere başı çekti. Bu üç ülke, kentin geleneksel ana pazarlarındaki gücünü koruduğunu gösterirken, Antalya’nın Avrupa ve Avrasya pazarındaki cazibesinin sürdüğünü de ortaya koydu.

Turizm sezonu yıla yayıldı

Antalya turizmi 2025’te sadece yaz aylarıyla sınırlı kalmadı. Mayıs ve kasım ayları arasındaki 7 aylık süreçte tüm zamanların günlük ziyaretçi rekorları kırıldı. Özellikle Ekim 2025, yüzde 8’lik artışla 2 milyon 216 bin 556 yabancı ziyaretçi ağırlayarak ekim ayları arasında tarihi zirveye ulaştı.

Antalya dünya sıralamalarında da üst sıralarda

Antalya, dünyanın en çok turist ağırlayan şehirleri arasında 8’inci, dünyanın en iyi 10 turizm destinasyonu listesinde ise 5’inci sırada yer alarak uluslararası arenadaki güçlü konumunu 2025 yılında da korudu.