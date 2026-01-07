ABD, Venezuela ile bağlantılı olduğu belirtilen ve daha önce “Bella-1” adıyla bilinen Marinera adlı Rus bandıralı petrol tankerine Kuzey Atlantik Okyanusu’nda el koydu. Operasyon, Washington yönetiminin yaptırım uygulanan petrol ticaretine yönelik baskısını artırdığı yeni bir adım olarak değerlendirildi.

El koyma kararı federal mahkeme emriyle uygulandı

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, el koyma işleminin ABD Adalet Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı ile koordinasyon içinde gerçekleştirildiği bildirildi. Tankerin, ABD yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle bir federal mahkeme arama ve el koyma emri kapsamında durdurulduğu kaydedildi.

Operasyonda ABD Sahil Güvenlik unsurlarının aktif rol aldığı ve tankerin belirli bir süre boyunca denizden takip edildikten sonra durdurulduğu aktarıldı.

“Batı Yarımküre’nin güvenliği için kritik”

ABD’li yetkililer, el koyma kararının, Başkan Donald Trump’ın Batı Yarımküre’nin güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı izlediği sert politikaların bir parçası olduğunu vurguladı. Yapılan değerlendirmede, yaptırım kapsamındaki gemilerin küresel ölçekte izlenmeye devam edileceği mesajı verildi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de yaptığı açıklamada, yaptırım uygulanan Venezuela kaynaklı petrol ticaretine yönelik abluka uygulamalarının dünya genelinde sürdürüldüğünü ifade etti.

İsim ve bayrak değiştirerek kaçmaya çalıştı

Marinera tankerinin, daha önce “Bella-1” adıyla faaliyet gösterdiği, ABD’nin müdahalesinden kaçınmak için hem ismini değiştirdiği hem de rotasını farklı deniz yollarına çevirdiği öğrenildi. Ayrıca geminin Guyana bandırasından çıkarak Rus bandırasına geçtiği, böylece uluslararası hukuki korumadan yararlanmaya çalıştığı belirtildi.

ABD takibinden kaçamadı

Yetkililer, tankerin Karayipler üzerinden Kuzey Atlantik’e yönelerek izini kaybettirmeye çalıştığını, ancak ABD Sahil Güvenlik birimlerinin gemiyi takibe devam ettiğini aktardı. Uzun süren takip sonucunda gemi, uluslararası sularda durdurularak kontrol altına alındı.

Rusya’dan diplomatik tepki gelmişti

Yaşanan süreçte Rusya’nın, tankerin takibinin durdurulması yönünde ABD’ye diplomatik girişimlerde bulunduğu, ancak Washington yönetiminin bu talebi dikkate almadığı öğrenildi.

Uluslararası deniz hukukuna göre bir gemi taşıdığı bayrak ülkesinin koruması altında sayılıyor. Ancak ABD yetkilileri, yaptırımları ihlal eden gemilere yönelik müdahale yetkisini kullanmaya devam edeceklerini bildirdi.

“Tam abluka” talimatı hatırlatıldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz ay Venezuela’ya giriş-çıkış yapan ve yaptırım listesinde bulunan petrol tankerlerine yönelik “tam abluka” talimatı verdiği hatırlatılırken, Marinera operasyonunun bu kararın fiili bir yansıması olduğu ifade edildi.