Antalya'da hareketli saatler yaşanıyor. Antalya İl Emniyet Müdürü sabah saatlerinde görevden uzaklaştırılmış, akşam saatlerinde ise hakkında gözaltı kararı verilmişti. Arslan'ın akıbeti hakkında ise yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Arama çalışmaları devam ediyor!

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ı arama çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, son bilgileri gazeteci İsmail Saymaz aktardı. Sosyal medya hesabı üzerinden son gelişmeleri aktaran Saymaz, "Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, henüz yakalanmadı. Arslan’ı arama çalışmaları devam ediyor. Arslan, rüşvete aracılık ve nitelikli dolandırıcılıkla suçlanıyor. Rüşvete dair pazarlığın Arslan’ın konutunda yapıldığı ileri sürülüyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca bir başka bilgiye göre ise, yakalama kararı çıkarılan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın şahsi aracının 200 km hızla Niğde otoyolunda ilerlediği belirlenirken, aracın ekipler tarafından durdurulduğu ifade edildi. Ancak, aracın içinden kendisi birebir benzeri olan kardeşinin çıktığı belirtildi.

Kardeşi gözaltında!

İlker Arslan'ın eşi hakkında da gözaltı kararı verilirken, kardeşinin ise gözaltına alındığı öğrenildi.