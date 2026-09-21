Son Mühür- Yaz aylarının en tatlı telaşı da kışlık hazırlıkları oluyor. Yazın yetişen güzel sebzeleri kış zamanında da tüketmek isteyenler konserve yöntemiyle saklıyor. Konserve denilince, yemeklerin ve menemenin vazgeçilmezi domates ilk sırayı alıyor. Domates konservesi ve menemenlik yapmak isteyenler, kolları sıvadı. Tazeliğini koruyan, uzun süre dayanıklı, bozulmayan domates konservesi için bazı ipuçları bulunuyor.

İşte konserve yaparken atlamamanız gereken noktalar:

Konserve kavanozunun kapağını önceden biraz ısıtın ancak kapağın kuru olmasına dikkat edin. Kapağı ısıtma yöntemi, konserve kavanozunun kapağının daha rahat kapanmasını ve yer almasını sağlar.

Hazırladığınız domates konservesine bir tutam şeker atın. Şeker konservenizin bozulmaması için kullanılmaktadır. Herhangi bir tat verme amaçlı değildir.

Pişirmiş olduğunuz domatesin, konserve kavanozuna koyarken sıcak olmasına dikkat edin.

Isıtmış ve kuruladığınız kapağı, konserve kavanozuna yerleştirdikten sonra, içinde domates olan kavanozu ters çevirerek dolabınıza yerleştirin. Bu yöntemle kapak ısıtıldığında, kapağın yapısındaki metal ve kenarındaki conta (kauçuk/plastik) genleşir. Kavanozun içindeki domatesler de sıcak olduğu için kavanozun içindeki hava ısınır. Isınan hava moleküllerinin kinetik enerjisi artar ve genleşerek hacmini büyütmek ister. Bu nedenle ters çevirmek önemlidir.