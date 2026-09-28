Anne Yarısı yayın günü olarak salıyı seçti ve rekabetin en kızgın akşamına daldı. Aynı saatte Star TV'de Tuzlu Kahve de yeni bölümüyle ekranda olacak. Dizi, adını halk arasında teyzeler için kullanılan "anne yarısı" deyiminden alıyor.

Hikâye Kapadokya'da geçiyor. Merkezde, sekiz yıl önce yaşanan büyük bir kaybın ardından küçük Ege için karşı karşıya gelen Zeynep ile Ali var.

Anne Yarısı 2. bölüm ne zaman?

Yeni bölüm 29 Eylül Salı saat 20.00'de NOW'da. Kanalın paylaştığı fragmanla birlikte dizinin "her salı 20.00" düzeni de resmen duyuruldu.

İlk bölüm Ali'nin Ege'yi yanına alıp ailesinin yaşadığı Kapadokya'ya dönmesiyle bitti. Zeynep ise yıllardır büyüttüğü çocuktan vazgeçmedi, elinde valiziyle Altay konağının kapısına dayandı. Yeni bölümde bu velayet savaşının nasıl kızışacağı merak ediliyor.

Oyuncular ve karakterler

Zeynep, ablası Zeren ile nişanlısını aynı gece kaybettikten sonra hayatını yeğeni Ege'ye adayan bir sınıf öğretmeni. Ali ise sekiz yıl Almanya'da cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olup bir kızı olduğunu öğrenen, Kapadokya'nın köklü Altay ailesinin oğlu.

Oyuncu Karakter Burcu Özberk Zeynep Aksoy Cihangir Ceyhan Ali Altay Esra Dermancıoğlu Meryem Altay Melisa Duru Ünal Ege Altay Selen Uçer Altın Fatih Gühan Kadir Yeliz Korkmaz Nazlı Merve Şen Sibel Deniz Gürkan Merve Umut Kaplıca Osman

Esra Dermancıoğlu'nun Meryem'i hikâyenin en sert kalesi. Altay ailesinin gelenekçi annesi, Ege'yi aileye ait bir miras gibi görüyor. Sekiz yaşındaki Ege'yi ise çocuk oyuncu Melisa Duru Ünal canlandırıyor.

Kamera arkası ve çekim yeri

Dizi NTC Medya imzalı, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Semih Bağcı oturuyor, senaryoyu ise Melis Civelek, Zeynep Gür ve Merve Göntem yazıyor.

Sahnelerin büyük bölümü Kapadokya'da çekiliyor, yapım duyurularında Almanya da mekânlar arasında gösteriliyor. Ali'nin cezaevinde geçen yılları hikâyenin bu ayağını oluşturuyor.