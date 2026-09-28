Haftanın ilk mesai gününde resmi işlemlerini internet vasıtasıyla halletmek isteyen pek çok kişi, dijital hizmet platformunda beklenmedik yavaşlamalarla karşılaştı. Bağlantı kurmaya çalışırken hata ekranı alan veya işlemlerini yarıda bırakmak zorunda kalan kullanıcılar, problemin kaynağına ve çözümüne dair güncel gelişmeleri araştırmaya başladı.

28 EYLÜL E-DEVLET SİSTEMİNDE ERİŞİM PROBLEMİ Mİ VAR?

Pazartesi sabah saatleri itibarıyla milyonlarca vatandaşın kullandığı kamu platformunda, hizmet sayfalarını görüntüleme aşamasında çeşitli pürüzler yaşandığı rapor ediliyor. Ekranın geç tepki vermesi, kimlik doğrulama adımlarında takılı kalınması veya altyapının hiç yanıt vermemesi gibi durumlar, sistemin genel çalışma durumuna dair soru işaretleri oluşturdu.

SİSTEME GİRİŞ ESNASINDA NEDEN HATA ALINIYOR?

Söz konusu bağlantı kopukluklarının arkasında birden fazla etken yatabiliyor. Aşırı ziyaretçi trafiğinin yarattığı anlık yoğunluk, sunuculardaki kısa süreli teknik arızalar veya altyapı iyileştirme çalışmaları bu tarz kesintilere zemin hazırlayabilmektedir. Diğer taraftan problemin her zaman platform kaynaklı olmayabileceği de unutulmamalıdır; kişisel internet kotaları, anlık ağ zayıflıkları, kullanılan web tarayıcısındaki çerez uyumsuzlukları veya akıllı telefon uygulamasının güncel olmaması da giriş işlemlerini sekteye uğratabilir.

BAĞLANTI KESİNTİSİ NE ZAMAN SONA ERECEK VE NELER YAPILMALI?

Karşılaşılan teknik aksaklıkların tam olarak ne zaman ortadan kalkacağına dair kesin bir saat dilimi belirtmek, arızanın çapı ve kaynağı netleşmeden pek mümkün olmuyor. Yetkililerin altyapı kontrolleri sürerken, vatandaşların da kendi cihazlarındaki bağlantı kalitesini test etmesi önerilmektedir. Tarayıcı önbelleğini temizlemek, mobil uygulamayı tamamen kapatıp arka plandan silerek yeniden açmak ve kısa bir süre bekledikten sonra işlemi tekrarlamak anlık pratik çözümler arasında yer alıyor.