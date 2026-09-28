İSKİ baraj doluluk oranları bir günde 0,61 puan arttı, 27 Eylül'de oran yüzde 36,21'deydi. Artışın aslan payı Anadolu Yakası'na düştü. Elmalı Barajı tek gecede yüzde 65'ten yüzde 74'e sıçradı.

Tablonun tamamı pembe değil. Pabuçdere yüzde 3'ün altında, Kazandere yüzde 12 civarında kalmaya devam ediyor.

İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

28 Eylül itibarıyla yüzde 36,82. Ayın ortasında yüzde 40'a yakın seyreden oran, sıcak ve kuru günlerin etkisiyle adım adım yüzde 36'ya kadar gerilemişti. Gece yağan yağmur bu düşüşe en azından bir günlüğüne fren yaptı.

En dolu baraj yüzde 74,23 ile Elmalı. Onu yüzde 54,50 ile Darlık ve yüzde 49,91 ile Ömerli izliyor. İstanbul'un en büyük su deposu olan Ömerli'nin yarıya yaklaşması, rakam küçük görünse de şehir için önemli bir nefes.

Kazandere ve Pabuçdere hâlâ dipte

Yağmur Avrupa Yakası'nın kuzeyindeki iki küçük barajı pek etkilemedi. Kazandere yüzde 11,93'ten yüzde 11,74'e, Pabuçdere de yüzde 2,93'ten yüzde 2,81'e indi. Yani bu iki barajda gece yağan yağmur, günlük su çekimini karşılamaya yetmedi.

Meteoroloji yağışların önümüzdeki günlerde de süreceğini açıkladı. Yani barajlar için asıl sınav bu hafta. Yağmurun sürmesi halinde oranların yüzde 37'nin üzerine çıkması sürpriz olmaz.

Baraj baraj 27 ve 28 Eylül karşılaştırması

Baraj 27 Eylül (%) 28 Eylül (%) Elmalı 65,17 74,23 Darlık 54,42 54,50 Ömerli 48,94 49,91 Alibey 33,25 35,08 Terkos 32,50 32,80 Büyükçekmece 26,37 26,87 Istrancalar 22,35 22,84 Sazlıdere 20,63 20,86 Kazandere 11,93 11,74 Pabuçdere 2,93 2,81 Ortalama 36,21 36,82

On barajın sekizinde yükseliş var. En büyük sıçrama Elmalı'da, ardından 1,8 puanla Alibey geliyor.

Güncel oranlar her sabah İSKİ'nin internet sitesinde yayımlanıyor. Tek gecelik yağmurun yazın açılan açığı kapatması ise zor, ortalama hâlâ yüzde 40'ın altında.