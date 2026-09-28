Aylardır cezaevinde bulunan ünlü ismin yargı süreci, bugün baro başkanları ve milletvekillerinin de yoğun katılım gösterdiği celsede sonuca bağlandı. Sanık avukatlarının beyanları ile iddia makamının mütalaasının dinlendiği duruşma salonunda heyet, savunmaların tamamlanmasının ardından karar aşamasına geçti.

DENİZ GÖKTAŞ HAKKINDAKİ DAVA SONUÇLANDI MI, KAÇ YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ?

İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcılık, sanığın "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ile "suçu ve suçluyu övmek" maddelerinden cezalandırılmasını talep etmekle beraber salıverilmesi yönünde mütalaa sundu. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Göktaş'a "Cumhurbaşkanına Hakaret" ve "Dini değerleri aşağılama" suçlarından ötürü toplam 1 yıl 7 ay 5 gün hapis cezası kesti. Verilen bu mahkumiyet kararıyla eş zamanlı olarak heyet, tutuklulukta geçen süreyi dikkate alarak sanığın tahliye edilmesini kararlaştırdı. Böylece komedyenin özgürlüğüne kavuştuğu kesinleşti.

DURUŞMA SALONUNDA NELER YAŞANDI, GÖKTAŞ KENDİSİNİ NASIL SAVUNDU?

Hakim karşısına çıkarak ilk resmi savunmasını gerçekleştiren komedyen, tutuklanmasına gerekçe gösterilen şov bağlamında sitemkar ifadeler kullandı. Sadece dört cümle yüzünden cezaevinde tutulduğunu vurgulayan sanık, “Gösterideki 4 cümleden suçlanıyorum. Cümle başına 22 gündür yüksek güvenlik cezaevinde bulunuyorum. Sözlerimin böyle etki etmesi beni gururlandırıyor. Ben davaya konu olan 4 cümleyi yüz binden fazla seyirciye oynadım ve yüzbinlerce kişi bunda bir şikayet sebebi görmedi. Türkiye'nin dört bir yanında şehrin en bilinen salonlarında oynadım. Gelen tek şikayet bilet bulunamamasıydı” sözleriyle iddialara yanıt verdi.

YURT DIŞINA KAÇMA İDDİALARI VE KILIÇDAROĞLU İLE KARŞILAŞMA

Hakkında yakalama kararı çıktığında yurt dışında bulunmasının "firar etti" şeklinde yorumlanmasına tepki gösteren Göktaş, Türkiye'ye kendi rızasıyla döndüğünün altını çizdi. İltica iddialarını reddeden isim, “Ben gösteriyi 24 Haziran'da yayınladım. Yaklaşık yarım milyon değerinde bedelli askerlik parası ödedim, iltica edecek bir insan yarım milyon bedelli askerlik parası ödemez herhalde. Bütün yakın arkadaşlarım burada bir gelecek görmedikleri için göçtüler. Ben bu sebeple turnem bittikten sonra yanlarına gidip onları geri dönmeleri için ikna etmeye çalıştım. Kaçtı haberlerini onların yanında okumak çok trajik oldu” dedi.

Adliye koridorlarındaki bekleyişi sırasında eski CHP lideriyle yaşananlara da değinen Göktaş, emniyet mensuplarının zoruyla bir görüşme ayarlandığını öne sürdü. O anları “Savcılık sorgusundan sonra hakimliğe çıkarılmayı beklerken aileme, avukatlarıma ve bana ‘Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek istiyor musun?’ diye soruldu. Görüşmek istemediğimi söyledim. Buna rağmen adliye koridorunda bir komiserin yönlendirmesiyle kendisiyle görüştürüldüm. Ters kelepçe yetmezmiş gibi bir de Kılıçdaroğlu ile görüştürüldüm. Ben böyle bir görüşme istemiyordum. Çıkıp reklam yapamasın diye sert konuştum.” şeklinde anlattı.

MAHKEME BAŞKANI İLE SANIK ARASINDA DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

Savunmanın uzaması üzerine araya giren mahkeme başkanı, komedyene yönelik “Stand-up gösterin bile 1 buçuk saat sürdü” şeklinde bir müdahalede bulunarak konuşmasını toparlamasını istedi; bu sözler salondaki izleyicilerden tepki topladı. Konuşmasını bitirirken 88 günlük sürece değinen Göktaş, “88 gündür cezaevindeyim. Kaçma şüphem yok, yurt dışından kendim döndüm. Hayatımdan 3 ay çalındı. Hayatımda en özgür ve kalabalık hissettiğim 3 aydı. Yüzlerce mektup geldi. Söylediğim hiçbir sözde suç içeren bir söz yok. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.