Ekim ayında hangi balıklar yenir sorusunun ilk cevabı yine palamut. Onu lüfer ailesinden sarıkanat ve çinekop, Ege'nin sardalyası ve çipura izliyor. Deniz suyu serinledikçe göçmen balıklar yağlanıyor, lezzet de o ölçüde artıyor.

Bir istisna var. Lüfer ve çinekop henüz tezgahlarda pek görünmüyor, balıkçılar asıl bereketi havaların soğumasına bağlıyor.

Ekim'de tezgahın yıldızları

Palamut eylülden kasıma kadar tezgahın baş köşesinde. Ekimde daha dolgun ve yağlı hale geldiği için ızgarada, tavada ya da fırında en lezzetli dönemine giriyor. Hamsi cephesinde ise tablo farklı. Trabzonlu balıkçılar bu yıl palamudun bol, hamsinin az olacağını söylüyor, şu an tezgahtaki hamsi Marmara'dan geliyor.

Bölgelere göre de değişiyor. Marmara'da lüfer, Karadeniz'de palamut ve hamsi, Ege'de sardalya öne geçiyor. Çipura ise Ege ve Akdeniz mutfağının sonbahar klasiklerinden biri, ızgarada ya da fırında sofraya geliyor.

Güncel tezgah fiyatları

Bolluk en çok palamuda yaradı. Trabzon'da bugün itibarıyla palamudun tanesi 100-125 liradan, İstanbul'da ise 150-200 liradan satılıyor.

Balık Tezgah fiyatı Yer ve tarih Palamut Tanesi 100 - 125 TL Trabzon, 28 Eylül Palamut Tanesi 150 - 200 TL İstanbul, 20 Eylül Hamsi Kilosu 150 - 250 TL İstanbul, 20 Eylül İstavrit Kilosu 100 TL Trabzon, 28 Eylül Somon Kilosu 200 TL Trabzon, 28 Eylül Çipura Kilosu 500 TL Trabzon, 28 Eylül Levrek Kilosu 600 TL Trabzon, 28 Eylül Lüfer Tanesi 700 - 1.000 TL (balıkçı tahmini) Eylül sonu Çinekop Kilosu 1.250 - 1.500 TL (balıkçı tahmini) Eylül sonu

Lüfer ve çinekop için verilen rakamlar, tezgahta henüz bulunmadıkları için balıkçıların "gelse bu fiyattan satılır" dediği aralıklar. Havalar soğuyup av bollaştıkça bu fiyatların aşağı inmesi bekleniyor.

Ekim ayında hangi balık daha lezzetli olur?

Ekimde en lezzetli balık palamut ve lüfer. İkisi de göç döneminde yağlanıyor, etleri dolgunlaşıyor. Sarıkanat ve çinekop da lüfer ailesinden sezon boyu aranan seçenekler.

Yine de takvim tek başına yetmiyor. Balığın gözleri parlak, eti diri, solungaçları canlı kırmızı olmalı. Trabzonlu balıkçı Ahmet Çoğalmış'ın bir uyarısı da var, sıcak havada balık biraz gevşek görünebiliyor ama bu bayat olduğu anlamına gelmiyor.