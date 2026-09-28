Milyonlarca adayın sabırsızlıkla beklediği 2026 YKS ek tercih dönemi geride kaldı. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin ilgili internet sistemi üzerinden öğrencilerin erişimine sunuldu. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve kendilerine ait şifrelerini kullanarak sonuç ekranına giriş yapabiliyorlar.

ÜNİVERSİTE EK YERLEŞTİRME KAYITLARI HANGİ TARİHLER ARASINDA YAPILACAK?

Herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitim görmeye hak kazanan öğrenciler için resmi kayıt takvimi netleşmiş durumda. Dijital ortam yerine üniversitelerin öğrenci işleri birimlerine doğrudan giderek şahsen kayıt yaptırmak isteyen adayların, bu işlemlerini 2 ile 9 Ekim 2026 tarihleri arasında tamamlamaları gerekiyor. Kurumların mesai günleri ile çalışma saatleri içerisinde yapılması gereken bu fiziki müracaatlar, hakkın kaybedilmemesi adına büyük önem taşıyor. Belirtilen bu takvimin dışına çıkılması halinde adaylar kayıt haklarından vazgeçmiş sayılacak.

E-KAYIT (ELEKTRONİK KAYIT) İŞLEMLERİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Fiziki başvuru yapmak istemeyen veya bulundukları şehirden farklı bir ili kazanan öğrenciler, e-Devlet sistemi üzerinden çok daha pratik bir şekilde üniversiteye kayıt olabilecekler. Ancak elektronik kayıt sistemini kullanacak adaylar için belirlenen zaman dilimi fiziki başvurulara göre daha kısa tutuldu. Bu kapsamda e-kayıt süreci 2 Ekim 2026 tarihinde başlayacak ve 4 Ekim 2026 tarihinde sona erecek. İnternet üzerinden kaydını başarılı bir şekilde tamamlayan adayların, yerleştikleri üniversitenin resmi kanallarından talep edeceği ek belgeleri veya duyuruları yakından takip etmesi tavsiye ediliyor.