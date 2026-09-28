Üniversite yerleştirme süreçlerinin ardından binlerce gencin ve ailenin gündeminde Gençlik ve Spor Bakanlığı destek ödemeleri yer alıyor. Yurt yerleştirmelerinin son aşamaya gelmesiyle birlikte gözler yeni dönemin burs ve kredi takvimine çevrilmiş durumda.

2026-2027 EĞİTİM DÖNEMİ KYK BURS TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2026-2027 akademik yılı burs ve öğrenim kredisi başvuruları için henüz resmi bir başlangıç tarihi ilan edilmedi. Yurt yerleştirme ve yedek planlamalarının tamamlanmasının ardından başvuru tarihlerinin duyurulması bekleniyor. Geçtiğimiz dönemde süreç 13 Ekim 2025 tarihinde erişime açılmış ve 17 Ekim 2025 tarihinde sona ermişti. Bakanlık resmi takvimi duyurduktan sonra işlemler dijital platform üzerinden yürütülebilecek.

E-DEVLET ÜZERİNDEN GSB BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Müracaatlar her yıl kamuoyuna ilan edilen tarihler doğrultusunda tamamen dijital ortamda gerçekleştirilmektedir. Adayların işlem yapabilmek için aktif bir e-Devlet şifresine, mobil imzaya, e-imzaya, internet bankacılığına veya çipli T.C. kimlik kartına sahip olması gerekmektedir. Şifresi bulunmayanların PTT merkezlerinden şifre temin etmesi zorunludur. Başvuru formunda adayların sosyal, ekonomik ve eğitim durumlarına dair beyanları alınmakta; bu bilgiler resmi kurum kayıtlarıyla karşılaştırılarak doğrulanmaktadır. Yapılan incelemeler neticesinde bütçe imkanlarına göre belirlenen kontenjana burs, şartları sağlayan diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi tahsis edilmektedir.

GÜNCEL KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ HANGİ SEVİYEDE?

Ocak 2026 dönemi itibarıyla ön lisans ve lisans öğrencilerine ödenen aylık burs miktarı 4000 Türk Lirası olarak uygulanmaktadır. Söz konusu rakamların yıl sonundaki ekonomik gelişmeler doğrultusunda yeniden ele alınması öngörülüyor. Karşılıksız burs desteği normal öğrenim süresi boyunca her ay hesaplara yatırılırken, öğrenim kredisi ise mezuniyet sonrasında geri ödemeli olarak sağlanmaktadır. İki destek arasındaki temel fark geri ödeme yükümlülüğüdür.

KİMSELERE ÖNCELİK TANINIR VE ŞARTLAR NELERDİR?

Değerlendirme sürecinde bazı özel gruplara doğrudan öncelik hakkı tanınmaktadır. Şehit ile gazi çocukları, yüzde kırk ve üzeri engeli bulunan gençler, anne ve babasını yitirmiş olanlar, devlet koruması altındaki bireyler, Darüşşafaka Lisesi mezunları ve milli sporcular bu kapsamda yer alır. Ayrıca YKS puan sıralamasında derece yapan başarılı öğrenciler de öncelikli olarak değerlendirilir. Bursun kesilmemesi için öğrencilerin akademik başarı kriterlerini sağlaması ve disiplin cezası almamış olması şarttır.