Yeni sistemlerin ortak noktası, doğalgaza olan ihtiyacı azaltmak veya tamamen ortadan kaldırmak. Bazıları elektriği doğrudan ısıya dönüştürürken bazıları üretilen ısıyı depolayıp daha uzun süre kullanmayı hedefliyor.

Duvarlar ısı kaynağına dönüşüyor

Alternatifler arasında karbon bazlı termal kaplamalar dikkat çekiyor. Duvara uygulanan ısı yayan kaplama teknolojisi, elektrik enerjisini ısıya dönüştürüyor.

Bu yöntemde klasik radyatör ve kombi tesisatına ihtiyaç kalmıyor. Isı doğrudan uygulama yapılan yüzey üzerinden ortama yayılıyor.

Isıyı depolayan sistemler de gündemde

Bir başka yöntem kimyasal ısı depolama ve erimiş tuz teknolojisine dayanıyor. Sistem, oluşan ısıyı depoluyor ve ihtiyaç duyulduğunda yeniden ortama aktarıyor.

Tuz bazlı depolama ünitelerinin temelinde ise sürekli enerji tüketimi yerine daha önce depolanan ısıdan yararlanılması bulunuyor.

Su ve elektrikle çalışan farklı sistemler geliştiriliyor

Plazma-hidrojen teknolojileri de doğalgaza alternatif gösterilen çözümler arasında bulunuyor. Bu sistemlerde su ve elektrik altyapısından yararlanılıyor.

Suyun moleküllerine ayrılmasıyla hidrojen enerjisinden faydalanan cihazlar, doğalgaz hattı ve baca olmadan ısınma ile sıcak su ihtiyacına çözüm sunmayı hedefliyor.

Bilgisayarın ürettiği ısı bile değerlendiriliyor

Daha farklı bir yöntemde ise mini sunucular ve bilgisayar işlemcilerinden çıkan atık ısı kullanılıyor. Normal şartlarda dışarı atılan sıcaklık, geri kazanım yöntemiyle konutların ısıtılmasında değerlendiriliyor.

Böylece çalışan bilgisayar donanımının ortaya çıkardığı enerji kaybının bir bölümü evin ısı ihtiyacına aktarılıyor.

Kombinin yerini hemen alır mı?

Yeni teknolojiler dikkat çekse de her sistemin kurulum maliyeti, elektrik tüketimi, konutun büyüklüğü ve yalıtım durumu farklı sonuç ortaya çıkarır. Bu nedenle doğalgaz yerine kullanılacak sistemin gerçek maliyeti, yalnızca cihazın tüketimiyle değil evin toplam enerji ihtiyacıyla birlikte değerlendirilir.

Doğalgaz maliyetleri arttıkça kombi ve petek dışında çalışan ısınma çözümleri de daha fazla gündeme geliyor. Konutlarda hangi teknolojinin yaygınlaşacağı ise kurulum maliyeti ve enerji tüketimiyle şekillenecek.