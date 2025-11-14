Son Mühür- AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in dün akşam Sultanbeyli mitinginde Cumhurbaşkanı’na yönelik olarak sarf ettiği "Aday olursan seninle yarışmaya varım" sözlerini hedef aldı. Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı sert değerlendirmede Özel’in bu çıkışını, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi potansiyel adayların önünü kesme girişimi olarak yorumladı ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi yoluna benzeterek ağır bir eleştiri yöneltti.

Özel’in Cumhurbaşkanı'na yönelik çıkışı ve gizli göndermeler

CHP Lideri Özel, Sultanbeyli’deki halk buluşmasında Cumhurbaşkanı’na doğrudan meydan okuyarak, kendisinin tekrar aday olması durumunda bu yarışa girmeye hazır olduğunu ilan etti. Şamil Tayyar, bu çağrının yüzeysel bir meydan okuma gibi görünse de, siyasi kulislerdeki asıl amacının, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hukuki süreçler nedeniyle aday olamama ihtimaline yönelik bir alt metin içerdiğini savundu.

Tayyar, paylaşımında Özel’in bu hamlesinin, potansiyel adaylar arasında adı sıklıkla geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ise adeta denklem dışı bıraktığına dikkat çekti.

"İki santrafor" iddiasından adaylık sinyaline dönüş

Özgür Özel, daha önceki dönemde yaptığı açıklamalarda, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlarını kastederek, elinde Cumhurbaşkanlığı seçimleri için "iki santrafor" bulunduğunu ve kendisinin Genel Başkan olarak kesinlikle adaylığı düşünmediğini ısrarla belirtmişti.

Şamil Tayyar, son çıkışıyla birlikte Genel Başkan Özel'in, daha önce "adaylığı düşünmüyorum" dediği pozisyondan çıkarak, İmamoğlu ve Yavaş’ın arasına girmiş bir pozisyonda olduğunu öne sürdü. Tayyar’a göre bu durum, Özel’in daha önceki beyanlarıyla çelişki oluşturuyor ve kendisinin kişisel hedeflerini öne çıkardığı algısını yaratıyor.

Tayyar’dan ağır benzetme: "Kemal Bey de böyle yoldan çıkmıştı"

Eski AK Parti Milletvekili Tayyar, paylaşımının en can alıcı noktasında ise Özgür Özel’in mevcut siyasi hamlesini geçmişteki bir figüre benzeterek sert bir uyarıda bulundu. Tayyar, CHP’nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu işaret ederek, "Hatırlatmak isterim, Kemal Bey de böyle yoldan çıkmıştı. Sonu hüsran oldu," ifadelerini kullandı. Bu benzetme ile Tayyar, Özel'in kişisel adaylık ihtimallerini öne çıkarma çabasının, Kılıçdaroğlu’nun yaşadığı gibi, başarısızlık ve siyasi hüsran ile sonuçlanabileceği imasında bulundu.